https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/meteoroloji-uyardi-istanbuldan-karadenize-kuvvetli-yagmur-bekleniyor--1087785286.html
Meteoroloji uyardı: İstanbul'dan Karadeniz'e kuvvetli yağmur bekleniyor
Meteoroloji uyardı: İstanbul'dan Karadeniz'e kuvvetli yağmur bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamarına göre, İstanbul'un kuzey kıyılarından Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'e kadar kuvvetli yağışların yağması bekleniyor. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T09:34+0300
2024-09-08T09:34+0300
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Son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Marmara’nın kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Özellikle Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Toroslar, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, İstanbul ve Kırklareli’nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.MARMARAEdirne: 31°C, parçalı bulutluİstanbul: 27°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyorKırklareli: 29°C, çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanakKocaeli: 27°C, kuvvetli sağanakEGEAfyonkarahisar: 27°C, parçalı bulutluİzmir: 33°C, açıkManisa: 33°C, açıkMuğla: 33°C, az bulutluAKDENİZAdana: 35°C, sağanak yağışlıAntalya: 36°C, açıkBurdur: 31°C, parçalı bulutluHatay: 33°C, sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAnkara: 28°C, sağanak yağışlıEskişehir: 25°C, az bulutluKonya: 29°C, sağanak yağışlıYozgat: 25°C, sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu: 24°C, sağanak yağışlıDüzce: 27°C, kuvvetli sağanakSinop: 29°C, kuvvetli sağanakZonguldak: 25°C, kuvvetli sağanakORTA VE DOĞU KARADENİZAmasya: 31°C, kuvvetli sağanakArtvin: 28°C, kuvvetli sağanakSamsun: 29°C, sağanak yağışlıTrabzon: 27°C, sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum: 22°C, sağanak yağışlıKars: 24°C, parçalı bulutluMalatya: 29°C, sağanak yağışlıVan: 26°C, az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 35°C, açıkGaziantep: 34°C, parçalı bulutluSiirt: 34°C, açıkŞanlıurfa: 35°C, açık
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Meteoroloji uyardı: İstanbul'dan Karadeniz'e kuvvetli yağmur bekleniyor
09:34 08.09.2024 (güncellendi: 09:35 08.09.2024)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamarına göre, İstanbul'un kuzey kıyılarından Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'e kadar kuvvetli yağışların yağması bekleniyor.
Son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Marmara’nın kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek.
Özellikle Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Toroslar, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, İstanbul ve Kırklareli’nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Edirne: 31°C, parçalı bulutlu
İstanbul: 27°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyor
Kırklareli: 29°C, çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak
Kocaeli: 27°C, kuvvetli sağanak
Afyonkarahisar: 27°C, parçalı bulutlu
Adana: 35°C, sağanak yağışlı
Burdur: 31°C, parçalı bulutlu
Hatay: 33°C, sağanak yağışlı
Ankara: 28°C, sağanak yağışlı
Eskişehir: 25°C, az bulutlu
Konya: 29°C, sağanak yağışlı
Yozgat: 25°C, sağanak yağışlı
Bolu: 24°C, sağanak yağışlı
Düzce: 27°C, kuvvetli sağanak
Sinop: 29°C, kuvvetli sağanak
Zonguldak: 25°C, kuvvetli sağanak
Amasya: 31°C, kuvvetli sağanak
Artvin: 28°C, kuvvetli sağanak
Samsun: 29°C, sağanak yağışlı
Trabzon: 27°C, sağanak yağışlı
Erzurum: 22°C, sağanak yağışlı
Kars: 24°C, parçalı bulutlu
Malatya: 29°C, sağanak yağışlı
Gaziantep: 34°C, parçalı bulutlu