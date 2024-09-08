https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/meteoroloji-uyardi-istanbuldan-karadenize-kuvvetli-yagmur-bekleniyor--1087785286.html

Meteoroloji uyardı: İstanbul'dan Karadeniz'e kuvvetli yağmur bekleniyor

Meteoroloji uyardı: İstanbul'dan Karadeniz'e kuvvetli yağmur bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamarına göre, İstanbul'un kuzey kıyılarından Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'e kadar kuvvetli yağışların yağması bekleniyor. 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T09:34+0300

2024-09-08T09:34+0300

2024-09-08T09:35+0300

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Son tahminlere göre, Türkiye’nin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, Marmara’nın kuzey ve doğu kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülecek. Özellikle Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Toroslar, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, İstanbul ve Kırklareli’nin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.MARMARAEdirne: 31°C, parçalı bulutluİstanbul: 27°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey kıyılarında kuvvetli yağış bekleniyorKırklareli: 29°C, çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanakKocaeli: 27°C, kuvvetli sağanakEGEAfyonkarahisar: 27°C, parçalı bulutluİzmir: 33°C, açıkManisa: 33°C, açıkMuğla: 33°C, az bulutluAKDENİZAdana: 35°C, sağanak yağışlıAntalya: 36°C, açıkBurdur: 31°C, parçalı bulutluHatay: 33°C, sağanak yağışlıİÇ ANADOLUAnkara: 28°C, sağanak yağışlıEskişehir: 25°C, az bulutluKonya: 29°C, sağanak yağışlıYozgat: 25°C, sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu: 24°C, sağanak yağışlıDüzce: 27°C, kuvvetli sağanakSinop: 29°C, kuvvetli sağanakZonguldak: 25°C, kuvvetli sağanakORTA VE DOĞU KARADENİZAmasya: 31°C, kuvvetli sağanakArtvin: 28°C, kuvvetli sağanakSamsun: 29°C, sağanak yağışlıTrabzon: 27°C, sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum: 22°C, sağanak yağışlıKars: 24°C, parçalı bulutluMalatya: 29°C, sağanak yağışlıVan: 26°C, az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 35°C, açıkGaziantep: 34°C, parçalı bulutluSiirt: 34°C, açıkŞanlıurfa: 35°C, açık

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