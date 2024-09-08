https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/kuzey-kore-lideri-kim-deniz-ussu-insaati-ile-ilgili-hazirlik-calismalarini-denetledi-1087786355.html

Kuzey Kore lideri Kim, deniz üssü inşaatı ile ilgili hazırlık çalışmalarını denetledi

Kuzey Kore lideri Kim, deniz üssü inşaatı ile ilgili hazırlık çalışmalarını denetledi

Sputnik Türkiye

Kim Jong-un, deniz üssü inşaatı ile ilgili hazırlıklarının ilerleyişi hakkında bilgi alırken, Kuzey Kore’nin bir deniz ülkesi olduğunu ve ‘devletin savunma... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T10:37+0300

2024-09-08T10:37+0300

2024-09-08T10:40+0300

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Pyongyang merkezli Kore Merkezi Haber Ajansı’nın bildirdiği üzere Kim Jong-un, deniz üssü inşaatı ile ilgili hazırlıklarının ilerleyişi hakkında bilgi alırken, Kuzey Kore’nin bir deniz ülkesi olduğunu ve ‘devletin savunma kapasitesinin tesisinde gemi inşa endüstrisinin ve Donanmanın geliştirilmesine’ büyük önem verildiğini vurguladı.Habere göre Kuzey Kore lideri Kim, liman inşaat alanını denetledi ve bu sırada üst düzey personelle birlikte inşaatın gidişatı ile ilgili ticari konuları tartıştı.Stratejik açıdan önemli bir nokta olarak bölgenin deniz üssü inşası için jeopolitik avantajına da değinen Kim, yakın gelecekte Kuzey Kore’nin mevcut liman tesislerinin yetersiz kalacağı büyük yüzey ve su altı gemilerine sahip olacağını, bu nedenle yeni büyük gemileri barındıracak deniz üssünü inşa etmenin ivedi bir görev olduğunu vurguladı.Kuzey Kore lideri ayrıca inşatı planlanan askeri limanı savunmak için hava savunma sistemleri ile kıyı savunma silahlarının konuşlandırılmasına yönelik askeri önlemlerin de altını çizdi.Habere göre Kim Jong-un, askeri endüstri sektörünün bir işletmesini de ziyaret ederek, burada silah üretiminin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

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