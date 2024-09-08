https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/kuzey-kore-lideri-kim-deniz-ussu-insaati-ile-ilgili-hazirlik-calismalarini-denetledi-1087786355.html
Kuzey Kore lideri Kim, deniz üssü inşaatı ile ilgili hazırlık çalışmalarını denetledi
Kuzey Kore lideri Kim, deniz üssü inşaatı ile ilgili hazırlık çalışmalarını denetledi
Sputnik Türkiye
Kim Jong-un, deniz üssü inşaatı ile ilgili hazırlıklarının ilerleyişi hakkında bilgi alırken, Kuzey Kore’nin bir deniz ülkesi olduğunu ve ‘devletin savunma... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T10:37+0300
2024-09-08T10:37+0300
2024-09-08T10:40+0300
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Pyongyang merkezli Kore Merkezi Haber Ajansı’nın bildirdiği üzere Kim Jong-un, deniz üssü inşaatı ile ilgili hazırlıklarının ilerleyişi hakkında bilgi alırken, Kuzey Kore’nin bir deniz ülkesi olduğunu ve ‘devletin savunma kapasitesinin tesisinde gemi inşa endüstrisinin ve Donanmanın geliştirilmesine’ büyük önem verildiğini vurguladı.Habere göre Kuzey Kore lideri Kim, liman inşaat alanını denetledi ve bu sırada üst düzey personelle birlikte inşaatın gidişatı ile ilgili ticari konuları tartıştı.Stratejik açıdan önemli bir nokta olarak bölgenin deniz üssü inşası için jeopolitik avantajına da değinen Kim, yakın gelecekte Kuzey Kore’nin mevcut liman tesislerinin yetersiz kalacağı büyük yüzey ve su altı gemilerine sahip olacağını, bu nedenle yeni büyük gemileri barındıracak deniz üssünü inşa etmenin ivedi bir görev olduğunu vurguladı.Kuzey Kore lideri ayrıca inşatı planlanan askeri limanı savunmak için hava savunma sistemleri ile kıyı savunma silahlarının konuşlandırılmasına yönelik askeri önlemlerin de altını çizdi.Habere göre Kim Jong-un, askeri endüstri sektörünün bir işletmesini de ziyaret ederek, burada silah üretiminin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/kuzey-kore-yillar-sonra-turizme-aciliyor-1086873354.html
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, pyongyang, deniz üssü, hazırlık, denetleme
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, pyongyang, deniz üssü, hazırlık, denetleme
Kuzey Kore lideri Kim, deniz üssü inşaatı ile ilgili hazırlık çalışmalarını denetledi
10:37 08.09.2024 (güncellendi: 10:40 08.09.2024)
Kim Jong-un, deniz üssü inşaatı ile ilgili hazırlıklarının ilerleyişi hakkında bilgi alırken, Kuzey Kore’nin bir deniz ülkesi olduğunu ve ‘devletin savunma kapasitesinin tesisinde gemi inşa endüstrisinin ve Donanmanın geliştirilmesine’ büyük önem verildiğini vurguladı.
Pyongyang merkezli Kore Merkezi Haber Ajansı’nın bildirdiği üzere Kim Jong-un, deniz üssü inşaatı ile ilgili hazırlıklarının ilerleyişi hakkında bilgi alırken, Kuzey Kore’nin bir deniz ülkesi olduğunu ve ‘devletin savunma kapasitesinin tesisinde gemi inşa endüstrisinin ve Donanmanın geliştirilmesine’ büyük önem verildiğini vurguladı.
Habere göre Kuzey Kore lideri Kim, liman inşaat alanını denetledi ve bu sırada üst düzey personelle birlikte inşaatın gidişatı ile ilgili ticari konuları tartıştı.
Doğusundan ve batısından denizlerle çevrili bir deniz ülkesi olan devletimiz, devletin ve savunma kabiliyetinin tesisinde gemi inşa endüstrisinin ve Donanmanın geliştirilmesine her zaman büyük önem vermiştir.
Stratejik açıdan önemli bir nokta olarak bölgenin deniz üssü inşası için jeopolitik avantajına da değinen Kim, yakın gelecekte Kuzey Kore’nin mevcut liman tesislerinin yetersiz kalacağı büyük yüzey ve su altı gemilerine sahip olacağını, bu nedenle yeni büyük gemileri barındıracak deniz üssünü inşa etmenin ivedi bir görev olduğunu vurguladı.
Kuzey Kore lideri ayrıca inşatı planlanan askeri limanı savunmak için hava savunma sistemleri ile kıyı savunma silahlarının konuşlandırılmasına yönelik askeri önlemlerin de altını çizdi.
Habere göre Kim Jong-un, askeri endüstri sektörünün bir işletmesini de ziyaret ederek, burada silah üretiminin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.