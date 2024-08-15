https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/kuzey-kore-yillar-sonra-turizme-aciliyor-1086873354.html

Kuzey Kore yıllar sonra turizme açılıyor

Kuzey Kore yıllar sonra turizme açılıyor

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore, Kovid-19 salgını nedeniyle 5 yıldır kapalı tuttuğu sınırlarını yeniden açıyor. İlk olarak ülkenin kuzeyindeki dağlık şehir Samjiyon, Aralık ayında... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T12:10+0300

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Çin merkezli en az iki tur şirketi, Kuzey Kore'nin turizm kapılarını açacağına dair duyurular yaptı. Şanghay merkezli bir tur şirketi ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana kadar sadece Samjiyon'un turizme açılmasının resmi olarak onaylandığını, ancak ilerleyen dönemde Pyongyang ve diğer şehirlerin de turistlere açılmasının beklendiğini belirtti.Kovid-19 sonrası kısıtlamalar gevşetiliyorKuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasıyla birlikte sınırlarını tamamen kapatmıştı. Ancak Temmuz 2023'te Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetlerin ülkeye girişiyle başlayan kısıtlamaların gevşetilmesi süreci, Ağustos ayında yurt dışında yaşayan Kuzey Kore vatandaşlarının ülkeye dönmesine izin verilmesiyle devam etti.Rus turistler i̇çin kapılar açıldıKuzey Kore, Moskova ile arasındaki güçlü ilişkiler sayesinde 2024'ün başında Rus turistlerin ülkeyi ziyaret etmelerine de izin verdi. Bu gelişmeler, Kuzey Kore'nin uzun süredir kapalı olan turizm sektörünü canlandırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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kuzey kore, turizm, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, hastalık, salgın, salgın hastalık