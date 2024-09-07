https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-komutanindan-haniye-aciklamasi-zamani-geldiginde-intikam-kesinlikle-1087776841.html
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'ndan 'Haniye' açıklaması: 'Zamanı geldiğinde intikam kesinlikle alınacak'
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'ndan 'Haniye' açıklaması: 'Zamanı geldiğinde intikam kesinlikle alınacak'
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Koordinatör Yardımcısı General Nakti, öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin intikamının zamanı geldiğinde... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T16:16+0300
2024-09-07T16:16+0300
2024-09-07T16:17+0300
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İslam Devrim Muhafızları Koordinatör Yardımcısı Serdar Muhammed Rıza Nakdi, İsmail Haniye'nin intikamı kesin olduğunu ve bu hususta defalarca açıklama yapıldığını dile getirerek bu konuda hiçbir şüphe olmadığını ifade etti. Nakti konuşmasında intikamın doğru zamanda yapılması halinde daha büyük bir etkiye sahip olacağının ise altını çizdi.Nakti, İran’ın başkenti Tahran'da katıldığı bir programda gazetecilerin eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına İran'ın nasıl karşılık vereceğine ilişkin sorularına cevap verdi. Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından hedef alınmasına 'kesinlikle' karşılık vereceklerini belirten Nakti, İran'ın alacağı intikamda hiçbir şüphenin olmadığını ve alınacak intikamın İranlı yetkililer tarafından çoğu kez dile getirildiğini ifade etti.Nakti, "İsfahan'daki dostlarımıza tatlılarını hazırlamalarını söyledim. Halkımız, intikam konusunda iyi haberler alacak. Ancak atılacak adımın zamanlaması önemli ve uygun zamanda verilecek karşılığın etkisi daha yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/devrim-muhafizlari-komutani-selamiden-iran-halkina-mesaj-yakinda-iyi-haberler-duyacaksiniz-1087230517.html
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iran, iran devrim muhafızları, ismail haniye, intikam, israil
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'ndan 'Haniye' açıklaması: 'Zamanı geldiğinde intikam kesinlikle alınacak'
16:16 07.09.2024 (güncellendi: 16:17 07.09.2024)
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Koordinatör Yardımcısı General Nakti, öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin intikamının zamanı geldiğinde İsrail'den kesinlikle alınacağını söyledi.
İslam Devrim Muhafızları Koordinatör Yardımcısı Serdar Muhammed Rıza Nakdi, İsmail Haniye'nin intikamı kesin olduğunu ve bu hususta defalarca açıklama yapıldığını dile getirerek bu konuda hiçbir şüphe olmadığını ifade etti.
Nakti konuşmasında intikamın doğru zamanda yapılması halinde daha büyük bir etkiye sahip olacağının ise altını çizdi.
Nakti, İran’ın başkenti Tahran'da katıldığı bir programda gazetecilerin eski Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına İran'ın nasıl karşılık vereceğine ilişkin sorularına cevap verdi. Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından hedef alınmasına 'kesinlikle' karşılık vereceklerini belirten Nakti, İran'ın alacağı intikamda hiçbir şüphenin olmadığını ve alınacak intikamın İranlı yetkililer tarafından çoğu kez dile getirildiğini ifade etti.
Nakti, "İsfahan'daki dostlarımıza tatlılarını hazırlamalarını söyledim. Halkımız, intikam konusunda iyi haberler alacak. Ancak atılacak adımın zamanlaması önemli ve uygun zamanda verilecek karşılığın etkisi daha yüksek olacaktır" ifadelerini kullandı.