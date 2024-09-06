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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/kredi-karti-limitlerine-ayar-geliyor-1087734777.html
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Sputnik Türkiye
Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP'de kredi kartına yönelik düzenleme sinyali dikkat... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T14:38+0300
2024-09-06T14:38+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
kredi kartı aidatı
cevdet yılmaz
kart
ekonomi
enflasyon
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren güncellenmiş OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizildi.OVP'de enflasyon, büyüme, cari açık hedefleri belirlenirken, birçok başlığa ilişkin ayrıntı yer aldı.Kredi kartına yönelik düzenleme sinyali dikkat çekti.OVP'de kredi kartı detayıYeni dönemde finansmana erişime yönelik hedefler de açıklandı. Üretim kapasitesini artırmak ve sanayi sektöründeki yatırımları desteklemek için seçici kredi uygulaması uygulanacağı belirtildi.Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı aktarıldı.Kredi kartı limiti nasıl belirleniyor?Mevcut uygulamada tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor.Ancak bankaların son dönemlerde gelirin oldukça üzerinde kart limitleri uyguladığı ifade ediliyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayında yaptığı açıklamada, bankaların kredi kartı limitlerini belirlerken kurallara uyması gerektiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kredi-ceken-ve-kredi-karti-kullananlar-dikkat-odemeler-geri-aliniyor-1086990148.html
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kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, cevdet yılmaz, kart, ekonomi, enflasyon
kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, cevdet yılmaz, kart, ekonomi, enflasyon

Kredi kartı limitlerine ayar geliyor

14:38 06.09.2024
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA
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Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP'de kredi kartına yönelik düzenleme sinyali dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren güncellenmiş OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizildi.
OVP'de enflasyon, büyüme, cari açık hedefleri belirlenirken, birçok başlığa ilişkin ayrıntı yer aldı.
Kredi kartına yönelik düzenleme sinyali dikkat çekti.

OVP'de kredi kartı detayı

Yeni dönemde finansmana erişime yönelik hedefler de açıklandı. Üretim kapasitesini artırmak ve sanayi sektöründeki yatırımları desteklemek için seçici kredi uygulaması uygulanacağı belirtildi.
Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı aktarıldı.

Kredi kartı limiti nasıl belirleniyor?

Mevcut uygulamada tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor.
Ancak bankaların son dönemlerde gelirin oldukça üzerinde kart limitleri uyguladığı ifade ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayında yaptığı açıklamada, bankaların kredi kartı limitlerini belirlerken kurallara uyması gerektiğini açıklamıştı.
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
EKONOMİ
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat: Ödemeler geri alınıyor
19 Ağustos, 07:47
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