https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/kredi-karti-limitlerine-ayar-geliyor-1087734777.html
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Sputnik Türkiye
Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP'de kredi kartına yönelik düzenleme sinyali dikkat... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T14:38+0300
2024-09-06T14:38+0300
2024-09-06T14:38+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
kredi kartı aidatı
cevdet yılmaz
kart
ekonomi
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3de09d3b7ea5b664701bcd213c8c37dc.jpg
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren güncellenmiş OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizildi.OVP'de enflasyon, büyüme, cari açık hedefleri belirlenirken, birçok başlığa ilişkin ayrıntı yer aldı.Kredi kartına yönelik düzenleme sinyali dikkat çekti.OVP'de kredi kartı detayıYeni dönemde finansmana erişime yönelik hedefler de açıklandı. Üretim kapasitesini artırmak ve sanayi sektöründeki yatırımları desteklemek için seçici kredi uygulaması uygulanacağı belirtildi.Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı aktarıldı.Kredi kartı limiti nasıl belirleniyor?Mevcut uygulamada tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor.Ancak bankaların son dönemlerde gelirin oldukça üzerinde kart limitleri uyguladığı ifade ediliyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayında yaptığı açıklamada, bankaların kredi kartı limitlerini belirlerken kurallara uyması gerektiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kredi-ceken-ve-kredi-karti-kullananlar-dikkat-odemeler-geri-aliniyor-1086990148.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074341232_92:0:740:486_1920x0_80_0_0_99e1bdcd01aa49b44b13f02d62232c8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, cevdet yılmaz, kart, ekonomi, enflasyon
kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, cevdet yılmaz, kart, ekonomi, enflasyon
Kredi kartı limitlerine ayar geliyor
Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP'de kredi kartına yönelik düzenleme sinyali dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren güncellenmiş OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizildi.
OVP'de enflasyon, büyüme, cari açık hedefleri belirlenirken, birçok başlığa ilişkin ayrıntı yer aldı.
Kredi kartına yönelik düzenleme sinyali dikkat çekti.
OVP'de kredi kartı detayı
Yeni dönemde finansmana erişime yönelik hedefler de açıklandı. Üretim kapasitesini artırmak ve sanayi sektöründeki yatırımları desteklemek için seçici kredi uygulaması uygulanacağı belirtildi.
Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı aktarıldı.
Kredi kartı limiti nasıl belirleniyor?
Mevcut uygulamada tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor.
Ancak bankaların son dönemlerde gelirin oldukça üzerinde kart limitleri uyguladığı ifade ediliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayında yaptığı açıklamada, bankaların kredi kartı limitlerini belirlerken kurallara uyması gerektiğini açıklamıştı.