https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/kredi-karti-limitlerine-ayar-geliyor-1087734777.html

Kredi kartı limitlerine ayar geliyor

Kredi kartı limitlerine ayar geliyor

Sputnik Türkiye

Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete'de yayımlandı. OVP'de kredi kartına yönelik düzenleme sinyali dikkat... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T14:38+0300

2024-09-06T14:38+0300

2024-09-06T14:38+0300

ekonomi

kredi kartı

kredi kartı limiti

kredi kartı aidatı

cevdet yılmaz

kart

ekonomi

enflasyon

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı.Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren güncellenmiş OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizildi.OVP'de enflasyon, büyüme, cari açık hedefleri belirlenirken, birçok başlığa ilişkin ayrıntı yer aldı.Kredi kartına yönelik düzenleme sinyali dikkat çekti.OVP'de kredi kartı detayıYeni dönemde finansmana erişime yönelik hedefler de açıklandı. Üretim kapasitesini artırmak ve sanayi sektöründeki yatırımları desteklemek için seçici kredi uygulaması uygulanacağı belirtildi.Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunun artırılacağı ifade edildi. Bu kapsamda SGK ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonunun sağlanacağı aktarıldı.Kredi kartı limiti nasıl belirleniyor?Mevcut uygulamada tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti; kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirin 2 katını, sonraki yıllarda ise aylık gelirin 4 katını geçemiyor.Ancak bankaların son dönemlerde gelirin oldukça üzerinde kart limitleri uyguladığı ifade ediliyor.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayında yaptığı açıklamada, bankaların kredi kartı limitlerini belirlerken kurallara uyması gerektiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kredi-ceken-ve-kredi-karti-kullananlar-dikkat-odemeler-geri-aliniyor-1086990148.html

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Sputnik Türkiye

kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı aidatı, cevdet yılmaz, kart, ekonomi, enflasyon