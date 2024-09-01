https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/abd-askeri-konvoyu-suriyeye-ulasti-1087511720.html

ABD askeri konvoyu Suriye'ye ulaştı

ABD askeri konvoyu Suriye'ye ulaştı

Sputnik Türkiye

Ortadoğu'daki askeri varlığını sürdürmekte kararlı olduğunu söz ve eylemleriyle belli eden ABD ordusuna ait askeri takviyenin, Fırat Nehri'nin doğusunda kalan... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T18:08+0300

2024-09-01T18:08+0300

2024-09-01T18:08+0300

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Sputnik’e konuşan Suriyeli bir askeri kaynak, 30'dan fazla araçtan oluşan bir ABD askeri konvoyunun Suriye'nin doğusundaki Deyrizor’da bulunan Koniko gaz sahasındaki ABD üssüne ulaştığını vurgularken, “Lojistik ekipman ve askeri donanım taşıyan 30'dan fazla araçlık bir ABD askeri konvoyu, Deyrizor'un kuzeyindeki gaz sahasındaki ABD üssüne ulaştı” ifadelerini kullandı.Kaynak, ABD güçlerine ait konvoyun Irak ile Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye geldiğini de sözlerine ekledi.Daha önce Suriyeli bir askeri kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD'nin bir kez daha Irak'tan Suriye'nin kuzeydoğusuna silah, mühimmat ve lojistik ekipman taşıyan bir konvoy gönderdiğini söylemişti.ABD ve müttefikleri 2014 yılından bu yana IŞİD terör örgütüyle mücadele bahanesiyle Şam'ın onayı olmadan Suriye'nin kuzeyine asker konuşlandırmıştı.Bugüne kadar bölgeye 24 Batılı koalisyon üssü ve 4 komuta merkezi konuşlandırılırken, Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD askeri konuşlanma noktaları, Iraklı paramiliter güçler tarafından düzenli olarak füze saldırılarına ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kalıyor.Bununla birlikte Suriye'nin kuzeyindeki ABD ordusunun tatbikatlarında artış gözlemlenirken, bölgeye yoğun bir şekilde yeni araç ve ekipman yollayan ABD ordusunun üslerini gözlem kuleleri ve hava savunma sistemleriyle güçlendirdiği aktarılmıştı.ABD'nin Suriye'deki varlığıABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.,Ankara, YPG'yi, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak, başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, YPG/DSG'ye silah verilmesine de sert şekilde karşı çıkıyor.2014 yılından bu yana, İŞİD terör örgütüyle mücadele bahanesiyle, ABD askeri komutanlığı ve müttefikleri Şam'ın resmi onayı olmaksızın Suriye'nin kuzeyine askerlerini konuşlandırmıştı.Bugüne kadar 24 Batılı koalisyon üssü ve 4 komuta merkezi konuşlandırılırken, Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD askeri konuşlanma noktaları düzenli olarak Iraklı paramiliter güçlerin füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kalıyor.Çin, bölgeden çekilmemekte ısrar eden ABD'nin Suriye'de tahıl kaçakçılığı yaptığına ilişkin kanıtlar bulunduğunu vurgularken, Washington'u ülkenin kaynaklarını yağmalamakla suçlamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/cin-abd-suriyeyi-yagmalamak-icin-orada-1085494496.html

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