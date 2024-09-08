https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/ilber-ortayli-turk-milli-egitim-bakanliginin-vaziyeti-iyi-degil-1087792745.html
İlber Ortaylı: Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın vaziyeti iyi değil
İlber Ortaylı: Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın vaziyeti iyi değil
Sputnik Türkiye
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, eğitim sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi ve "Türk Millî Eğitim Bakanlığı’nın vaziyeti iyi değil" dedi. Ortaylı... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T16:11+0300
2024-09-08T16:11+0300
2024-09-08T16:11+0300
yaşam
eğitim
ilber ortaylı
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milli eğitim bakanlığı (meb)
öğrenci
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, okulların açılmasına bir gün kala, eğitim sistemini ele aldı. Ortaylı Hürriyet gazetesinde yer alan haberinde şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/ahmet-hakandan-ilk-dersin-temasi-elestirisi-bunlara-ne-gerek-var-allah-askina-1087791725.html
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ilber ortaylı, ilber ortaylı eğitim, ilber ortaylı milli eğitim bakanlığı
ilber ortaylı, ilber ortaylı eğitim, ilber ortaylı milli eğitim bakanlığı
İlber Ortaylı: Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın vaziyeti iyi değil
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, eğitim sistemine yönelik eleştirilerini dile getirdi ve "Türk Millî Eğitim Bakanlığı’nın vaziyeti iyi değil" dedi. Ortaylı, eğitimdeki sıkıntıların sebeplerini de açıkladı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, okulların açılmasına bir gün kala, eğitim sistemini ele aldı. Ortaylı Hürriyet gazetesinde yer alan haberinde şunları söyledi:
Türk Millî Eğitim Bakanlığı’nın vaziyeti iyi değil; ancak ne Bakanlığı ne memurları hatta ne de bakanları tek tek suçlamamız mümkün değil. Çünkü iki seneden fazla hiçbir Millî Eğitim Bakanı iş başında kalmadı. İnsanlar, çocuklarının aynı anda 2-3 dil öğrenmesini, spor yapmasını, iyi matematik ve Türkçe öğrenmesini istiyorlar. Bunları temin edemezseniz; yetişmemiş nesillerle ne demokrasiyi ne Türkiye’nin kalifiye sınıflarını yaratabilirsiniz.