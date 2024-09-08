https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/iettden-kis-tarifesi-duyurusu-1087799801.html
İETT'den kış tarifesi duyurusu
İETT'den kış tarifesi duyurusu
Sputnik Türkiye
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçeceğini duyurdu. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T20:28+0300
2024-09-08T20:28+0300
2024-09-08T20:28+0300
türkiye
istanbul
iett
otobüs
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Yeni sefer saatlerine ilişkin bilgilere, İETT'nin resmi internet sitesi ve "Otobüsüm Nerede" uygulaması üzerinden erişilebiliyor.İETT’nin X’ten yaptığı paylaşım şu şekilde;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/yarin-okullar-aciliyor-istanbulda-ulasim-ucretsiz-mi-1087790230.html
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istanbul, iett, otobüs
İETT'den kış tarifesi duyurusu
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçeceğini duyurdu.
Yeni sefer saatlerine ilişkin bilgilere, İETT'nin resmi internet sitesi ve "Otobüsüm Nerede" uygulaması üzerinden erişilebiliyor.
İETT’nin X’ten yaptığı paylaşım şu şekilde;
“İETT kış tarifesine geçiyor. 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerimizi öğrenmek için http://iett.istanbul web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz.”