https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/galatasaray-hazirlik-macinda-esenler-eroksporu-8-3-maglup-etti-1087801566.html
Galatasaray hazırlık maçında Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti
Galatasaray hazırlık maçında Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Galatasaray, milli ara sebebiyle hazırlık maçında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 8-3 yendi. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T22:03+0300
2024-09-08T22:03+0300
2024-09-08T22:04+0300
spor
galatasaray
esenler erokspor
florya metin oktay tesisleri
hazırlık maçı
michy batshuayi
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Galatasaray, Florya Metin Oktay tesislerinde hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi.Galatarasay Teknik Direktörü Okan Buruk maça Günay Güvenç, Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Efe Akman, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens, Yusuf Demir, Michy Batshuayi 11'i ile çıktı. Galatasaray Michy Batshuayi'nin 3, Gabriel Sara, Yusuf Demir, Torreira, Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun da birer golüyle sahadan 8-3 galip ayrıldı. Esenler'de ise Mame Faye 2, Hamza Catakovic bir gole imza attı. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/turkiye-paralimpik-oyunlarinda-tarihinin-en-iyi-derecesini-elde-etti-1087797651.html
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Galatasaray hazırlık maçında Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti
22:03 08.09.2024 (güncellendi: 22:04 08.09.2024)
Galatasaray, milli ara sebebiyle hazırlık maçında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 8-3 yendi.
Galatasaray, Florya Metin Oktay tesislerinde hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi.
Galatarasay Teknik Direktörü Okan Buruk maça Günay Güvenç, Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Efe Akman, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens, Yusuf Demir, Michy Batshuayi 11'i ile çıktı.
Galatasaray Michy Batshuayi'nin 3, Gabriel Sara, Yusuf Demir, Torreira, Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun da birer golüyle sahadan 8-3 galip ayrıldı.
Esenler'de ise Mame Faye 2, Hamza Catakovic bir gole imza attı.
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.