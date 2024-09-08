https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/galatasaray-hazirlik-macinda-esenler-eroksporu-8-3-maglup-etti-1087801566.html

Galatasaray hazırlık maçında Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti

Galatasaray hazırlık maçında Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Galatasaray, milli ara sebebiyle hazırlık maçında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 8-3 yendi. 08.09.2024, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

esenler erokspor

florya metin oktay tesisleri

hazırlık maçı

michy batshuayi

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Galatasaray, Florya Metin Oktay tesislerinde hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi.Galatarasay Teknik Direktörü Okan Buruk maça Günay Güvenç, Yunus Akgün, Davinson Sanchez, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Efe Akman, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens, Yusuf Demir, Michy Batshuayi 11'i ile çıktı. Galatasaray Michy Batshuayi'nin 3, Gabriel Sara, Yusuf Demir, Torreira, Mertens ve Halil Dervişoğlu'nun da birer golüyle sahadan 8-3 galip ayrıldı. Esenler'de ise Mame Faye 2, Hamza Catakovic bir gole imza attı. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/turkiye-paralimpik-oyunlarinda-tarihinin-en-iyi-derecesini-elde-etti-1087797651.html

florya metin oktay tesisleri

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