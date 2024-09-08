https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/eskiden-yasli-hastaligi-olarak-bilinirdi-kulaklik-kullanan-ergenlerde-isitme-kaybi-gorulme-orani-1087792143.html

Eskiden yaşlı hastalığı olarak bilinirdi: 'Kulaklık kullanan ergenlerde işitme kaybı görülme oranı artıyor'

Eskiden yaşlı hastalığı olarak bilinirdi: 'Kulaklık kullanan ergenlerde işitme kaybı görülme oranı artıyor'

Sputnik Türkiye

Teknoloji kullanımının yoğunlaşmasıyla eğlence amaçlı kulaklık kullanımındaki artış, kalıcı işitme kayıplarına kadar pek çok kulak problemlerini de beraberinde... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T15:35+0300

2024-09-08T15:35+0300

2024-09-08T15:35+0300

türkiye

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Remzi Tınazlı, yapılan çalışmalara göre, günde ortalama 80 dakika veya daha fazla kulaklık kullanan ergenlerde işitme kaybı görülme sıklığının yüzde 22,3 olduğunu söylüyor. Bunun yanında, günde 80 dakikadan fazla kulaklık kullanan ergenlerin işitme kaybı riskinin, günde 80 dakikadan az kullananlara göre 4,7 kat daha yüksek olduğu uyarısını da yapıyor.Son ses kulaklık kullanma sorunlar yaratabilir Eskiden bir yaşlılık hastalığı olan iç kulak tipi işitme kaybının, son zamanlarda eğlence amaçlı kişisel kulaklıkların bilinçsizce kullanılması nedeniyle çocuk ve ergenlerde daha sık görülmeye başlandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Tınazlı, bunda kulaklık kullanımında yüksek sese sürekli maruz kalınmasının baş rol oynadığını kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Tınazlı, bu işitme kayıplarının geri dönüşü olmayan ve sürekli olarak yüksek desibele maruz kalmayla ilerleyen iç kulak tipi işitme kaybı olarak sınıflandırıldığının altını çizdi. Yrd. Doç. Dr. Tınazlı, “Kulaklıkları kontrollü kullanmamak kalıcı işitme kaybına neden olabilir. Bu nedenle, kullandığımız kulaklığın ses seviyesi ve kullandığımız süre çok önemlidir” dedi. İnsan kulağının 85 desibel ses seviyesine 8 saat kadar dayanabildiği bilgisini paylaşan Yrd. Doç. Dr. Tınazlı, bu düzeylerden sonra işitme kaybının geliştiğini belirtti.'Kulak çınlaması hafife alınmamalı'Geçici kulak çınlamasının işitme kaybı başlangıcına işaret edebileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Tınazlı, işitme kaybı tedavisinde erken tanının hayati önemi olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Tınazlı, “Çınlama başlangıçta genellikle kendi kendine geçtiği için ve kişiler işitme kaybını henüz fark edemedikleri için genellikle hafife alınır. Her defasında hasar alan iç kulak bir süre sonra kendini tamir edemiyor ve bunun sonucunda kalıcı işitme kayıpları gelişiyor” dedi.Bilinçsiz kulaklık kullanımının, dış kulakta da önemli sorunlara neden olabileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Remzi Tınazlı, sürekli dış kulak yoluna takılan kulaklık uçlarının, dış kulak yolunu tahriş edip, bakteriyel enfeksiyonlara davetiye çıkardığını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Remzi Tınazlı, bunun yanında kulaklığın uzun süreli kullanımında hijyen sorunu ve buna bağlı olarak mantar hastalıklarının gelişebileceğini dile getirdi.Peki kulaklık sesi yüzde kaçta kullanılmalı?Kulak sağlığı için dikkat edilmesi gereken pek çok nokta bulunduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Tınazlı, bunlara özetle şöyle değindi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/ucret-karsiligi-dert-dinliyor-kadinlar-200-erkekler-ise-1-tl-1087789547.html

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