https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/ucret-karsiligi-dert-dinliyor-kadinlar-200-erkekler-ise-1-tl-1087789547.html

Ücret karşılığı dert dinliyor: Kadınlar 200, erkekler ise 1 TL

Ücret karşılığı dert dinliyor: Kadınlar 200, erkekler ise 1 TL

Sputnik Türkiye

Sivas’ta kaligrafi sanatçılığı yapan Selçuk Yıldız, kentin işlek caddelerine tezgahını kurarak hem satış yapıyor hem de dert dinliyor, dikkat çeken ise dert... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T14:18+0300

2024-09-08T14:18+0300

2024-09-08T14:18+0300

yaşam

dert

kadın

erkek

psikoloji

psikolog

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Sivas’ın işlek caddelerinde kaligrafi sanatını yaşatan Selçuk Yıldız, satış yaptığı tezgahında dert dinleyebileceğine dair bir yazı astı. Yıldız’ın uyguladığı tarifeye göre, erkeklerin dertlerini dinlemek 1 lira iken, kadınların dertlerini dinlemenin bedeli 200 lira. Bu çarpıcı ücret farklılığı birçok kişinin dikkatini çekti. Bu fiyat farkının ardında yatan sebebi açıklayan Yıldız, “Kadınların dertleri genellikle daha derin ve karmaşık olabiliyor. Bu yüzden daha fazla zaman ve emek harcıyorum. Erkekler dertlerini kolay kolay açmıyor. Açtıklarındaysa da dertleri daha basit ve hızlı çözülebiliyor” şeklinde konuştu.'Çözüm üretmiyoruz, sadece dinliyoruz'İnsanların tepilerini ölçmek amaçlı böyle bir yazdı koyduğunu belirten Yıldız, “Aslında ilk başta tepkiler ne onu görmek istedim. Görenler nasıl karşılık verecekler diye merak ettim. Sonra fark ettim ki bu yazı insanların dikkatlerini çekti. Çok orijinal cevaplar aldık. İnsanlar yürürken gözleri takıldı ve geri dönüp geldiler. Gerçekten dert dinliyor musunuz diye sordular. Biz bunun esprisini yaptık ama gerçekten derdini anlatanlar oldu, parayı veriyorum dinle beni diyenler oldu. Biz hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz ancak oturup derdini anlatanlar da oldu. Biz bu konuda çözüm vermiyoruz sadece dinliyoruz" dedi.Neden kadınlara daha pahalı?'Peki neden kadına 200 lira, erkeğe ise 1 lira' sorusuna ise Yıldız, "Bu soruyla çok karşılaştık. Biz de sorularına soruyla karşılık verip sizce neden diye sorup onların cevaplarını aldık. Bir hanımefendi siz de haklısınız biz bir başlarsak gerisi gelir dedi. Bir başkası bu dertlerimizin sebepleri zaten sizsiniz diyerek erkelere topu attı. Erkekler güldü ve özellikle eşleriyle beraber geçen erkekler ise eşlerine gösterdi bak diye. Geçenlerden birçoğu fotoğraf çekebilir miyim diyorlar. Gün içerisinde yaklaşık 100 kişi fotoğraf çekmek için talepte bulunuyor” dedi'Dertlerimi ağabeye anlatacağım'Yerin kulağı vardır ama ağabey kimseye söylemez' diyen Aleyna Bahar, “Kadınların derdi anlat anlat bitmiyor. Bundan sonra bu ağabey benim favorim, derdim olduğu zaman gelip ağabeye anlatacağım. Yerin kulağı vardır ama ağabey kimseye söylemez, onun da sözünü alırım. Kadına 200 lira olmasının sebebi ise erkekler dertlerini pek fazla dile getiremiyorlarmış. Teşvik etme amacıyla da onlara 1 lira olarak yapılmış. Kadınlar sürekli bir araya geldikleri zaman dertlerini anlatan varlıklar” şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/uzman-psikolog-uyardi-artan-sicakliklar-ruhsal-hastaliklari-artiriyor-1085279836.html

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dert, kadın, erkek, psikoloji, psikolog