https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/erdogan-ataturkun-manevi-mirasi-savarona-yatini-ziyaret-etti-1087799693.html

Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti

Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti. 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T20:16+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

atatürk

savarona

savarona yatı

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Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı yenilendi ve onarıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını inceledi. Tüm yenileme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile tadilat sonucunu görmek için Savarona’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti.

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savarona yatı, savanora yatı atatürk, savanora erdoğan