https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/erdogan-ataturkun-manevi-mirasi-savarona-yatini-ziyaret-etti-1087799693.html
Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T20:16+0300
2024-09-08T20:16+0300
2024-09-08T20:16+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
atatürk
savarona
savarona yatı
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Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı yenilendi ve onarıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını inceledi. Tüm yenileme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile tadilat sonucunu görmek için Savarona’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/cumhurbaskani-erdogan-2002de-540-bin-olan-ogretmen-sayimiz-12-milyona-yukseldi-1087736250.html
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savarona yatı, savanora yatı atatürk, savanora erdoğan
savarona yatı, savanora yatı atatürk, savanora erdoğan
Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti.
Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı yenilendi ve onarıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını inceledi.
Tüm yenileme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile tadilat sonucunu görmek için Savarona’yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti.