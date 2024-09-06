https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/cumhurbaskani-erdogan-2002de-540-bin-olan-ogretmen-sayimiz-12-milyona-yukseldi-1087736250.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir" ifadelerini kullandı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T15:01+0300
2024-09-06T15:01+0300
2024-09-06T15:20+0300
politika
recep tayyip erdoğan
eğitim
öğretim
okul
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi”nde konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/istanbul-valiligi-duyurdu-okul-saatleri-ilk-gun-icin-degisti-1087680275.html
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recep tayyip erdoğan, eğitim, öğretim , okul, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, eğitim, öğretim , okul, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir
15:01 06.09.2024 (güncellendi: 15:20 06.09.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi”nde konuştu:
Türkiye Yüzyılı
hedefimiz sadece bir ufuk değil, aynı zamanda bu aziz vatanın her ferdinin geleceğine dair güçlü bir taahhüttür
2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1.2 milyona yükseldi
Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir.
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz
Ülkemizdeki bazı çevreler çocuklarımızın hakkını ve hukukunu savunmak yerine uluslararası şirketlerin çıkarlarının avukatlığını yapıyor
Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor
Teknoloji insana hükmetmeye başlarsa işler o zaman çığırından çıkar