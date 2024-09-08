https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/cin-yabanci-sermayeye-kapilarini-yeniden-aciyor-1087800187.html

Çin, yabancı sermayeye kapılarını yeniden açıyor

Çin, yabancı sermayeye kapılarını yeniden açıyor

Sputnik Türkiye

Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kırgınlığı üzerinden atmayı hedefleyen Pekin, imalat alanındaki tüm sektörlerde yabancı yatırıma yönelik kısıtlamaları... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T20:46+0300

2024-09-08T20:46+0300

2024-09-08T21:03+0300

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Çin Ticaret Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi tarafından duyurulan yeni düzenlemeye göre, yabancı yatırımcılar, Pekin, Tiencin, Şanghay, Nancing, Sucou, Fucou, Guangcou, Şıncın şehirleri ile Haynan eyaletinde hastane işletmelerine izin verilecek.Yabancı yatırımcılar, ayrıca, Pekin ve Şangay şehirleri ile Guangdong ve Haynan eyaletlerinde biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösterebilecek, insan kök hücresi ve gen teşhis teknolojilerinde araştırma ve uygulama yapabilecek, ulusal düzeyde geçerli seri üretim ve pazar lisanslarına başvurabilecek.İmalat sektöründeki tüm kısıtlamalar da kaldırıldıÇin Ticaret Bakanlığı ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yabancı sermaye yatırımlarının yasaklandığı sektörleri içeren ‘negatif liste’nin güncellenmiş halini yayımlarken, en son 2021 yılında güncellenen negatif listenin yeni halinde imalat alanındaki tüm sektörlerde yabancı yatırıma yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.Yeni listede kısıtlama uygulanan sektör sayısı 31'den 29'a düşürüldü.İmalat sektörü dışında, Pekin, Şanghay, Şıncın ve Haynan'daki serbest ticaret pilot bölgelerinde bulut bilişim, internet veri merkezleri, içerik iletim ağları ve internet servis sağlayıcıları gibi katma değerli telekomünikasyon hizmetlerinde yabancı sermaye kısıtlamaları kaldırıldı.Yabancı yatırımlarda düşüş tedirgin ediyorHükümetin imalatın yanında sağlık, biyoteknoloji ve veri hizmetleri gibi sektörleri dışa açma adımı, doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüşe karşı yatırımcı güvenini yeniden kazanmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor.COVID-19 sonrası kırılganlığın sürdüğü Çin ekonomisinde, ABD'nin bazı sektörlerdeki yatırım kısıtlamaları ve Avrupa ülkelerinin ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri giderme yaklaşımı nedeniyle yabancı yatırımlar ivme kaybediyor.Çin'e gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 2023'te yaşanan düşüş, 2024'ün 7 ayında da sürdü. Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre yabancı yatırımlar, Ocak-Temmuz 2024 döneminde 539.5 milyar yuan (76.1 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti. Yatırımlar, 7 ayda geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 30 azaldı.Öte yandan bu düşüşün önüne geçmeye çalışan Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2024 yılının ilk yarısında yeni kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı yıllık bazda yüzde 14.2 artışla 26 bin 870’e ulaştı.Ocak-haziran döneminde, imalat sektöründe fiilen kullanılan yabancı sermaye miktarı geçen yılın aynı dönemine göre 2.4 puan yükselerek 141 milyar 860 milyon yuana çıktı.Almanya ve Singapur ise Çin’e yönelik yatırımlarının sırasıyla yüzde 18.1 ve yüzde 10.5 payıyla ilk sıralarda yer aldı.Aynı zamanda Çin Gümrükler Genel İdaresi (GACC) tarafından açıklanan verilerde, bu yılın ilk 6 ayında ülkedeki mal ticaretinin ihracat ve ithalat hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.1 oranında artarak 21.17 trilyon yuanla (yaklaşık 2.98 trilyon dolar) rekor seviyeye yükseldiği kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bricsin-kuresel-ekonomideki-payi-rekor-seviyeye-ulasti-1085470565.html

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