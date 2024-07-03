https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/bricsin-kuresel-ekonomideki-payi-rekor-seviyeye-ulasti-1085470565.html

BRICS’in küresel ekonomideki payı rekor seviyeye ulaştı

BRICS’in küresel ekonomideki payı rekor seviyeye ulaştı

Sputnik Türkiye

BRICS’in, satın alma gücü paritesine göre küresel ekonomideki payı 2023’te yüzde 35,7 ile rekor seviyeye ulaştı. G7 ekonomilerinin payı da yüzde 29’a düştü. 03.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-03T09:50+0300

2024-07-03T09:50+0300

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Sputnik’in Dünya Bankası verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, 2023’te BRICS ülkelerinin dünya ekonomisindeki payı, bir önceki yıla göre 0,6 puanlık artışla yüzde 35,7’lik oranla rekor seviyeye ulaştı. Birliğin kurulduğu 2006 yılından bu yana üye ülkelerinin küresel ekonomideki payı yüzde 10,2 puan büyüdü.Öte yandan G7 ülkelerinin payı son 30 yılın en düşük seviye olan yüzde 29’a geriledi. Son bir yılda 0.4 puan kaybeden G7’nin küresel ekonomideki payı 2006’dan bu yana 9.7 puan küçüldü.Geriye kalan ülkelerin payı yüzde 35.3 oldu. Bu pay, 1990’dan bu yana 1 puanlık koridor içinde değişerek istikrarını koruyor.Küresel ekonomi, satın alma gücü paritesine göre, 2022’ye göre yüzde 7 artarak 2023’te 184 trilyon 700 milyar dolar olarak gerçekleşti.BRICS günümüzde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE olmak üzere 10 ülkeden oluşurken G7 de ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada ve İtalya’dan oluşuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/orban-ab-ekonomisindeki-gerilemenin-nedenini-acikladi-1085418498.html

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