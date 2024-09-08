https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/chpnin-ikinci-can-atalay-basvurusu-da-reddedildi-1087799262.html
CHP'nin ikinci Can Atalay başvurusu da reddedildi
CHP'nin ikinci Can Atalay başvurusu da reddedildi
Sputnik Türkiye
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından CHP'nin Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısının reddedildiğini... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T20:10+0300
2024-09-08T20:10+0300
2024-09-08T20:10+0300
politika
can atalay
tbmm
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
türkiye işçi partisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082910251_0:198:3141:1965_1920x0_80_0_0_a3f5432498627ac85828084d1ae26942.jpg
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Can Atalay için Meclis’i 10 Eylül Salı günü saat 14.00'te tekrar olağanüstü toplantıya çağırmıştı.CHP'ye 2. retCHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısını reddettiğini açıkladı.Başarır, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen milletvekilliği hakları iade edilmeyen cezaevindeki Türkiye İşçi Partili Can Atalay için 10 Eylül’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağrısı Başkan Numan Kurtulmuş tarafından reddedildi." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/tbmm-baskani-kurtulmustan-can-atalay-oturumunda-yasanan-kavgayla-ilgili-aciklama-1087392283.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082910251_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_29ce84f1a3ef3213a3263401a3e6e7a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
can atalay, tbmm, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye işçi partisi
can atalay, tbmm, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye işçi partisi
CHP'nin ikinci Can Atalay başvurusu da reddedildi
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından CHP'nin Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısının reddedildiğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Can Atalay için Meclis’i 10 Eylül Salı günü saat 14.00'te tekrar olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısını reddettiğini açıkladı.
Başarır, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen milletvekilliği hakları iade edilmeyen cezaevindeki Türkiye İşçi Partili Can Atalay için 10 Eylül’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağrısı Başkan Numan Kurtulmuş tarafından reddedildi." ifadelerini kullandı.