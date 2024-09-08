https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/chpnin-ikinci-can-atalay-basvurusu-da-reddedildi-1087799262.html

CHP'nin ikinci Can Atalay başvurusu da reddedildi

CHP'nin ikinci Can Atalay başvurusu da reddedildi

Sputnik Türkiye

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından CHP'nin Can Atalay için olağanüstü toplantı çağrısının reddedildiğini... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T20:10+0300

2024-09-08T20:10+0300

2024-09-08T20:10+0300

politika

can atalay

tbmm

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

türkiye işçi partisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/12/1082910251_0:198:3141:1965_1920x0_80_0_0_a3f5432498627ac85828084d1ae26942.jpg

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen ancak Gezi Parkı davasında hakkında verilen hüküm nedeniyle milletvekilliği düşen Can Atalay için Meclis’i 10 Eylül Salı günü saat 14.00'te tekrar olağanüstü toplantıya çağırmıştı.CHP'ye 2. retCHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un toplantı çağrısını reddettiğini açıkladı.Başarır, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen milletvekilliği hakları iade edilmeyen cezaevindeki Türkiye İşçi Partili Can Atalay için 10 Eylül’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağrısı Başkan Numan Kurtulmuş tarafından reddedildi." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/tbmm-baskani-kurtulmustan-can-atalay-oturumunda-yasanan-kavgayla-ilgili-aciklama-1087392283.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

can atalay, tbmm, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye işçi partisi