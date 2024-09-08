https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/chpde-partililere-demec-sinirlamasi-1087790849.html

CHP'de partililere 'demeç' sınırlaması

CHP'de partililere 'demeç' sınırlaması

Sputnik Türkiye

CHP’de tüzük değişikliği ile “partiyi bağlayıcı demeç verme yetkisi” yalnızca genel başkanın belirlediği MYK üyelerine verildi. 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T14:38+0300

2024-09-08T14:38+0300

2024-09-08T14:38+0300

politika

chp

özgür özel

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

iç tüzük

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Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP, “çift başlılık görüntüsünün önüne geçmek” için de önemli bir adım atacak. Partiyi bağlayıcı demeç verme yetkisi yalnızca MYK üyeleri ile sınırlandırılacak. Yetki, bizzat CHP Genel Başkanı tarafından verilecek.Öte yandan mevcut tüzüğe göre iki yılda bir gerçekleştirilen kongrelerin aralığı da “üç yılda bir” olarak belirlenecek. Buna göre, CHP’nin 21’inci Olağan Kurultay’ı 2025 yılında değil, 2026 yılında yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/chp-kurultayinda-mansur-yavastan-sitem-buradan-fitne-atesine-biz-de-odun-atmis-oluyoruz-1087779348.html

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