https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/chpde-partililere-demec-sinirlamasi-1087790849.html
CHP'de partililere 'demeç' sınırlaması
CHP'de partililere 'demeç' sınırlaması
Sputnik Türkiye
CHP’de tüzük değişikliği ile “partiyi bağlayıcı demeç verme yetkisi” yalnızca genel başkanın belirlediği MYK üyelerine verildi. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T14:38+0300
2024-09-08T14:38+0300
2024-09-08T14:38+0300
politika
chp
özgür özel
ekrem imamoğlu
mansur yavaş
iç tüzük
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Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP, “çift başlılık görüntüsünün önüne geçmek” için de önemli bir adım atacak. Partiyi bağlayıcı demeç verme yetkisi yalnızca MYK üyeleri ile sınırlandırılacak. Yetki, bizzat CHP Genel Başkanı tarafından verilecek.Öte yandan mevcut tüzüğe göre iki yılda bir gerçekleştirilen kongrelerin aralığı da “üç yılda bir” olarak belirlenecek. Buna göre, CHP’nin 21’inci Olağan Kurultay’ı 2025 yılında değil, 2026 yılında yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/chp-kurultayinda-mansur-yavastan-sitem-buradan-fitne-atesine-biz-de-odun-atmis-oluyoruz-1087779348.html
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chp, özgür özel, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, iç tüzük
chp, özgür özel, ekrem imamoğlu, mansur yavaş, iç tüzük
CHP'de partililere 'demeç' sınırlaması
CHP’de tüzük değişikliği ile “partiyi bağlayıcı demeç verme yetkisi” yalnızca genel başkanın belirlediği MYK üyelerine verildi.
Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP, “çift başlılık görüntüsünün önüne geçmek” için de önemli bir adım atacak. Partiyi bağlayıcı demeç verme yetkisi yalnızca MYK üyeleri ile sınırlandırılacak. Yetki, bizzat CHP Genel Başkanı tarafından verilecek.
Öte yandan mevcut tüzüğe göre iki yılda bir gerçekleştirilen kongrelerin aralığı da “üç yılda bir” olarak belirlenecek. Buna göre, CHP’nin 21’inci Olağan Kurultay’ı 2025 yılında değil, 2026 yılında yapılacak.