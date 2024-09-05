https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/izmir-karabaglarda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor--1087699733.html

İzmir Karabağlar'da yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor

İzmir Karabağlar'da yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere Mahallesi'nde katı atık depolama sahasında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T19:40+0300

2024-09-05T19:40+0300

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türkiye

izmir

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.İzmir'de Karabağlar Belediyesine ait geçici katı atık depolama sahasında yangın meydana geldi. Olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinaları sevk edildi.Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.

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