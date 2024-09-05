https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/izmir-karabaglarda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor--1087699733.html
İzmir Karabağlar'da yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
İzmir Karabağlar'da yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere Mahallesi'nde katı atık depolama sahasında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T19:40+0300
2024-09-05T19:40+0300
2024-09-05T20:16+0300
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izmir
yangın
karabağlar
itfaiye
itfaiye ekipleri
helikopter
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.İzmir'de Karabağlar Belediyesine ait geçici katı atık depolama sahasında yangın meydana geldi. Olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinaları sevk edildi.Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/ingiltere-krali-charlesin-cenaze-toreni--iddialarina-kralice-yanit-verdi-1087699430.html
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izmir, yangın, karabağlar, itfaiye, itfaiye ekipleri, helikopter, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı
İzmir Karabağlar'da yangın çıktı: Ekipler müdahale ediyor
19:40 05.09.2024 (güncellendi: 20:16 05.09.2024)
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere Mahallesi'nde katı atık depolama sahasında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter ile Büyükşehir belediyesi ekipleri müdahale ediyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere mevkiinde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
İzmir'de Karabağlar Belediyesine ait geçici katı atık depolama sahasında yangın meydana geldi. Olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinaları sevk edildi.
Yangının geniş alana yayılmaması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.