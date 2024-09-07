https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/zelenskiy-cozume-yonelik-yeni-bir-yol-haritasi-uzerinde-calisiyorum-1087781637.html

Zelenskiy: Çözüme yönelik yeni bir ‘yol haritası’ üzerinde çalışıyorum

Zelenskiy: Çözüme yönelik yeni bir ‘yol haritası’ üzerinde çalışıyorum

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni bir ‘yol haritası’ üzerinde çalıştığını belirtti. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T19:16+0300

2024-09-07T19:16+0300

2024-09-07T19:15+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

barış planı

ukrayna

donald trump

kamala harris

g7

joe biden

müzakere

vladimir putin

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Cuma günü İtalya’nın Cernobbio kentinde düzenlenen ekonomi forumunda Repubblica gazetesine demeç veren Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni bir ‘yol haritası’ üzerinde çalıştığını ve bu belgeyi ABD başkan adayları ve G7 ülkeleri liderlerine sunmak istediğini söyledi.Zelenskiy, “Plan Kasım ayında hazır olacak. Bunu Başkan Biden'a, başkan adayları Trump ve Harris'in yanı sıra G7 ülkeleri liderlerine sunacağım çünkü bu konuda ne düşündüklerini bilmek istiyorum” dedi.Zelenskiy üzerinde çalıştığı ‘plana’ ilişkin ayrıntı vermedi ancak Repubblica'ya göre barış planı, Batılı ortakların Ukrayna'nın savunulmasında aktif rol almasını içerecek, bu da ateşkesi garanti edecek ve Rusya ile müzakerelerin başlamasına olanak sağlayacak.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda Ukrayna'yı yönetenlerin kendi halkını düşünmediğini, Ukrayna ordusunun muazzam kayıplar verdiğini, Kiev’in ise halkına ‘bir tür uzaylı ya da yabancı’ gibi davrandığını dile getirmişti.Putin ayrıca, Ukrayna'dan müzakere talebi gelmesi halinde Rusya’nın reddetmeyeceğini ancak bunun İstanbul'da kaydedilen anlaşmalar temelinde yürütüleceğini ifade etmişti.

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vladimir zelenskiy, barış planı, ukrayna, donald trump, kamala harris, g7, joe biden, müzakere, vladimir putin, istanbul