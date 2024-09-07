https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/zelenskiy-cozume-yonelik-yeni-bir-yol-haritasi-uzerinde-calisiyorum-1087781637.html
Zelenskiy: Çözüme yönelik yeni bir ‘yol haritası’ üzerinde çalışıyorum
Zelenskiy: Çözüme yönelik yeni bir ‘yol haritası’ üzerinde çalışıyorum
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni bir ‘yol haritası’ üzerinde çalıştığını belirtti. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T19:16+0300
2024-09-07T19:16+0300
2024-09-07T19:15+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
barış planı
ukrayna
donald trump
kamala harris
g7
joe biden
müzakere
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_0:16:1051:607_1920x0_80_0_0_e1ac5ac4b6d6f40a57fbb9d4360fcf06.jpg
Cuma günü İtalya’nın Cernobbio kentinde düzenlenen ekonomi forumunda Repubblica gazetesine demeç veren Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni bir ‘yol haritası’ üzerinde çalıştığını ve bu belgeyi ABD başkan adayları ve G7 ülkeleri liderlerine sunmak istediğini söyledi.Zelenskiy, “Plan Kasım ayında hazır olacak. Bunu Başkan Biden'a, başkan adayları Trump ve Harris'in yanı sıra G7 ülkeleri liderlerine sunacağım çünkü bu konuda ne düşündüklerini bilmek istiyorum” dedi.Zelenskiy üzerinde çalıştığı ‘plana’ ilişkin ayrıntı vermedi ancak Repubblica'ya göre barış planı, Batılı ortakların Ukrayna'nın savunulmasında aktif rol almasını içerecek, bu da ateşkesi garanti edecek ve Rusya ile müzakerelerin başlamasına olanak sağlayacak.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda Ukrayna'yı yönetenlerin kendi halkını düşünmediğini, Ukrayna ordusunun muazzam kayıplar verdiğini, Kiev’in ise halkına ‘bir tür uzaylı ya da yabancı’ gibi davrandığını dile getirmişti.Putin ayrıca, Ukrayna'dan müzakere talebi gelmesi halinde Rusya’nın reddetmeyeceğini ancak bunun İstanbul'da kaydedilen anlaşmalar temelinde yürütüleceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/orbandan-abnin-ukrayna-yanlisi-durusuna-elestiri-kendi-cikarlarimizi-gutmeliyiz-1087772810.html
ukrayna
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086143491_89:0:1024:701_1920x0_80_0_0_2994eb499208aedfc224376493a48053.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, barış planı, ukrayna, donald trump, kamala harris, g7, joe biden, müzakere, vladimir putin, istanbul
vladimir zelenskiy, barış planı, ukrayna, donald trump, kamala harris, g7, joe biden, müzakere, vladimir putin, istanbul
Zelenskiy: Çözüme yönelik yeni bir ‘yol haritası’ üzerinde çalışıyorum
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni bir ‘yol haritası’ üzerinde çalıştığını belirtti.
Cuma günü İtalya’nın Cernobbio kentinde düzenlenen ekonomi forumunda Repubblica gazetesine demeç veren Zelenskiy, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yeni bir ‘yol haritası’ üzerinde çalıştığını ve bu belgeyi ABD başkan adayları ve G7 ülkeleri liderlerine sunmak istediğini söyledi.
Zelenskiy, “Plan Kasım ayında hazır olacak. Bunu Başkan Biden'a, başkan adayları Trump ve Harris'in yanı sıra G7 ülkeleri liderlerine sunacağım çünkü bu konuda ne düşündüklerini bilmek istiyorum” dedi.
Zelenskiy üzerinde çalıştığı ‘plana’ ilişkin ayrıntı vermedi ancak Repubblica'ya göre barış planı, Batılı ortakların Ukrayna'nın savunulmasında aktif rol almasını içerecek, bu da ateşkesi garanti edecek ve Rusya ile müzakerelerin başlamasına olanak sağlayacak.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda Ukrayna'yı yönetenlerin kendi halkını düşünmediğini, Ukrayna ordusunun muazzam kayıplar verdiğini, Kiev’in ise halkına ‘bir tür uzaylı ya da yabancı’ gibi davrandığını dile getirmişti.
Putin ayrıca, Ukrayna'dan müzakere talebi gelmesi halinde Rusya’nın reddetmeyeceğini ancak bunun İstanbul'da kaydedilen anlaşmalar temelinde yürütüleceğini ifade etmişti.