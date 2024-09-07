https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/venezuella-brezilyanin-ulkede-arjantinin-diplomatik-cikarlarini-temsil-etme-yetkisi-kaldirdi-1087784692.html

Venezüella, Brezilya'nın ülkede Arjantin'in diplomatik çıkarlarını temsil etme yetkisini kaldırdı

Venezüella, Brezilya'nın ülkede Arjantin'in diplomatik çıkarlarını temsil etme yetkisini kaldırdı

Sputnik Türkiye

Venezüella, Brezilya'nın, 6 muhalifi barındırdığı gerekçesiyle Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğini temsil etme yetkisini iptal ettiğini duyurdu. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T23:46+0300

2024-09-07T23:46+0300

2024-09-07T23:47+0300

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venezüella devlet başkanı nicolas maduro

nicolas maduro

yvan gil

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arjantin

diplomatik misyon

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Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil tarafından resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Venezüella, Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümetine Arjantin Cumhuriyeti ve vatandaşlarının Venezüella topraklarındaki çıkarlarını temsil etmesi için verilen onayı ve 5 Ağustos 2024 tarihli ortak tebliğde ilan edildiği üzere, varlıkları ve arşivleri de dahil olmak üzere diplomatik misyon binalarının velayetini derhal iptal etme kararı almıştır” denildi.Belgede söz konusu kararın 'diplomatik kanallar aracılığıyla ilgili devletlere bildirildiği' aktarıldı.Açıklamada, “Venezüella, bu diplomatik misyonun tesislerinin, Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti'nin Anayasal Başkanı Nicolas Maduro'ya ve Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez Gomez'e karşı terörist faaliyetlerin ve suikast girişimlerinin planlanması için kullanıldığına dair kanıtlar nedeniyle bu kararı almak zorunda kalmıştır” cümleleri kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/venezuella-devlet-baskani-maduro-saldirilarin-arkasinda-amerikali-milyarder-elon-musk-var-1086458488.html

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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, yvan gil, brezilya, arjantin, diplomatik misyon