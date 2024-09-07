https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/venezuella-brezilyanin-ulkede-arjantinin-diplomatik-cikarlarini-temsil-etme-yetkisi-kaldirdi-1087784692.html
Venezüella, Brezilya'nın ülkede Arjantin'in diplomatik çıkarlarını temsil etme yetkisini kaldırdı
Venezüella, Brezilya'nın ülkede Arjantin'in diplomatik çıkarlarını temsil etme yetkisini kaldırdı
Sputnik Türkiye
Venezüella, Brezilya'nın, 6 muhalifi barındırdığı gerekçesiyle Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğini temsil etme yetkisini iptal ettiğini duyurdu. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T23:46+0300
2024-09-07T23:46+0300
2024-09-07T23:47+0300
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Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil tarafından resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Venezüella, Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümetine Arjantin Cumhuriyeti ve vatandaşlarının Venezüella topraklarındaki çıkarlarını temsil etmesi için verilen onayı ve 5 Ağustos 2024 tarihli ortak tebliğde ilan edildiği üzere, varlıkları ve arşivleri de dahil olmak üzere diplomatik misyon binalarının velayetini derhal iptal etme kararı almıştır” denildi.Belgede söz konusu kararın 'diplomatik kanallar aracılığıyla ilgili devletlere bildirildiği' aktarıldı.Açıklamada, “Venezüella, bu diplomatik misyonun tesislerinin, Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti'nin Anayasal Başkanı Nicolas Maduro'ya ve Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez Gomez'e karşı terörist faaliyetlerin ve suikast girişimlerinin planlanması için kullanıldığına dair kanıtlar nedeniyle bu kararı almak zorunda kalmıştır” cümleleri kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/venezuella-devlet-baskani-maduro-saldirilarin-arkasinda-amerikali-milyarder-elon-musk-var-1086458488.html
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, yvan gil, brezilya, arjantin, diplomatik misyon
venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, yvan gil, brezilya, arjantin, diplomatik misyon
Venezüella, Brezilya'nın ülkede Arjantin'in diplomatik çıkarlarını temsil etme yetkisini kaldırdı
23:46 07.09.2024 (güncellendi: 23:47 07.09.2024)
Venezüella, Brezilya'nın, 6 muhalifi barındırdığı gerekçesiyle Arjantin'in Caracas Büyükelçiliğini temsil etme yetkisini iptal ettiğini duyurdu.
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil tarafından resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Venezüella, Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümetine Arjantin Cumhuriyeti ve vatandaşlarının Venezüella topraklarındaki çıkarlarını temsil etmesi için verilen onayı ve 5 Ağustos 2024 tarihli ortak tebliğde ilan edildiği üzere, varlıkları ve arşivleri de dahil olmak üzere diplomatik misyon binalarının velayetini derhal iptal etme kararı almıştır” denildi.
Belgede söz konusu kararın 'diplomatik kanallar aracılığıyla ilgili devletlere bildirildiği' aktarıldı.
Açıklamada, “Venezüella, bu diplomatik misyonun tesislerinin, Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti'nin Anayasal Başkanı Nicolas Maduro'ya ve Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez Gomez'e karşı terörist faaliyetlerin ve suikast girişimlerinin planlanması için kullanıldığına dair kanıtlar nedeniyle bu kararı almak zorunda kalmıştır” cümleleri kaydedildi.