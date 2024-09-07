Ümit Özdağ'dan Dilan Polat açıklaması: 'Hapisten nasıl çıktığını biliyorum, ne yazık ki yazamıyorum'
10:16 07.09.2024 (güncellendi: 10:21 07.09.2024)
© AAÜmit Özdağ
© AA
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Yakın zamanda hapishaneden tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çifti Türkiye gündeminde kalmaya devam ederken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'çiftin neden hapishaneden çıktığını bildiğini fakat yazamadığını' ifade etti.
Dilan Polat ve Engin Polat'ın hapishaneden çıkması ardından, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ duruma ilişkin sosyal medyadan yorum paylaştı.
Özdağ, "Nasıl çıktığını biliyorum ama ne yazık ki yazamıyorum" ifadesini kullanarak şunları yazdı:
Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz. Kötü örnek olarak bir çok Türk gencinin hayatını karartınız ve kararmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız. Sevgili gençler, bunların özenilecek hiç bir yanları yok. Özenmenix gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil emeği ve aklı ile kazananları örnek alın.
Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve… pic.twitter.com/GwJCvDlhu2— Ümit Özdağ (@umitozdag) September 7, 2024