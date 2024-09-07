https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/turk-aktivist-aysenur-ezgi-eyginin-otopsi-raporu-tamamlandi-olumune-israilli-keskin-nisancinin-1087772025.html

Batı Şeria'da öldürülen Eygi'nin otopsi raporu tamamlandı, genç aktivistin ailesi 'bağımsız' soruşturma talep etti

Batı Şeria'da öldürülen Eygi'nin otopsi raporu tamamlandı, genç aktivistin ailesi 'bağımsız' soruşturma talep etti

Sputnik Türkiye

Batı Şeria öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu tamamlandı. Raporda, Eygi'nin keskin nişancı kurşunuyla öldürüldüğü belirtilirken... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T13:24+0300

2024-09-07T13:24+0300

2024-09-07T13:32+0300

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insan hakları aktivistleri

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Batı Şeria'nın Nablus kenti Valisi Gassan Daglas, Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrailli bir keskin nişancı tarafından öldürüldüğünün otopsi raporuyla kanıtlandığını belirtti.Otopsinin dün gece Nablus kentindeki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını belirten Daglas, "Rapor sonucu, İsrailli bir keskin nişancının kurşunuyla başından öldürüldüğünü kanıtladı." dedi. Daglas, başka ayrıntıya yer vermedi.Ailesi, bağımsız soruşturma talep ettiAyşenur Ezgi Eygi'nin ailesi, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.Eygi'nin ailesi tarafından yapılan basın açıklamasında, Beyaz Saray'ın taziye dileklerinin memnuniyetle karşılandığı ancak İsrail'in Ayşenur'un ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmanın 'yeterli' olmadığı vurgulandı.Açıklamada, "Başkan Biden, Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris ve Dışişleri Bakanı Blinken'ı bir ABD vatandaşının hukuksuz şekilde öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma başlatmaya ve suçluların hesap vermesini sağlamaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.'Ayşenur acımasızca öldürüldü'Olaya dair görüntülerde Eygi'nin İsrail ordusuna ait nişancının ateşlediği kurşunla öldürüldüğünün görüldüğü bildirilen açıklamada, "Ne olursa olsun, o mesafeden ne Ayşenur ne de bir başkası herhangi bir tehdit olarak algılanabilirdi. Ayşenur, acımasızca öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.Eygi'nin merhametli, cesur ve son derece tutkulu insan hakları aktivisti olduğu vurgulanan açıklamada, üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri sırasında Filistinlilere yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.Açıklamada, çok sevilen kız, kardeş, eş ve teyze olan Eygi'nin hayatının İsrail ordusu tarafından 'gereksiz, hukuksuz ve şiddetli şekilde alındığı' kaydedildi.Ne olmuştu?İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı.Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi’nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail’in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/cumhurbaskani-erdogandan-aysenur-ezgi-eygiye-taziye-mesaji-barbarca-mudahaleyi-lanetliyorum-1087749421.html

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ayşenur ezgi eygi , filistin, israil-filistin sorunu, batı şeria, aktivist, insan hakları aktivistleri