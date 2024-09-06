Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi'ye taziye mesajı: 'Barbarca müdahaleyi lanetliyorum'

Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz.