https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/cumhurbaskani-erdogandan-aysenur-ezgi-eygiye-taziye-mesaji-barbarca-mudahaleyi-lanetliyorum-1087749421.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi'ye taziye mesajı: 'Barbarca müdahaleyi lanetliyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi'ye taziye mesajı: 'Barbarca müdahaleyi lanetliyorum'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisinde gerçek mermi ile başından vurularak öldürülen... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T19:12+0300
2024-09-06T19:12+0300
2024-09-06T19:57+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
taziye
israil
ayşenur ezgi eygi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamasında, "İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" cümlelerini kaydetti.Erdoğan açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/turk-aktivist-aysenur-ezgi-eygi-bati-seriada-israil-askerlerinin-kursunuyla-hayatini-kaybetti-1087741810.html
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aysenur ezgi eygi, ayşenur ezgi eygi, ayşenur ezgi
aysenur ezgi eygi, ayşenur ezgi eygi, ayşenur ezgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayşenur Ezgi Eygi'ye taziye mesajı: 'Barbarca müdahaleyi lanetliyorum'
19:12 06.09.2024 (güncellendi: 19:57 06.09.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto gösterisinde gerçek mermi ile başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamasında, "İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum" cümlelerini kaydetti.
Erdoğan açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz.