https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/trump-putinin-harrisi-destekleme-kararindan-rahatsiz-oldum-1087784532.html
Trump: Putin'in Harris'i destekleme kararından rahatsız oldum
Trump: Putin'in Harris'i destekleme kararından rahatsız oldum
Sputnik Türkiye
Trump, Putin'in Demokrat Parti adayı Harris'i destekleme kararından derin rahatsızlık duyduğunu ifade etti. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T23:34+0300
2024-09-07T23:34+0300
2024-09-07T23:33+0300
dünya
donald trump
abd başkanlık seçimleri
kamala harris
vladimir putin
ukrayna
ihtilaf
demokrat parti (dp)
cumhuriyetçi parti
doğu ekonomik forumu
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘Demokrat aday Kamala Harris'i destekleleyeceği’ yönündeki kararının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.Wisconsin eyaletinde destekçilerine seslenen Trump, "Putin'i tanıyordum, onu iyi tanıyordum. Kamala'yı destekledi. Bundan çok rahatsız oldum" dedi.Trump, Putin’in neden böyle bir açıklama yaptığını merak ettiğini belirterek, Rus lideri iyi bir satranç oyuncusu olarak nitelendirdi.Trump ayrıca, yönetimde olması halinde Ukrayna ihtilafının yaşanmayacağını bir kez daha vurguladı.Rusya’nın Vladivostok kentindeki 9. Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda konuşan Putin, “Daha önce, eğer favori adayımızı belirleyebilirsek bunun Joe Biden olacağını söylemiştim. Ancak onu yarıştan çektiler ve o da tüm destekçilerine Sayın Harris'i desteklemelerini tavsiye etti. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. Harris'in gülüşü çok etkileyici. Demek ki her şey yolunda” ifadelerini kullanmıştı.5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’yi Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti’yi ise Donald Trump temsil edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abd-istihbarati-dis-guclerin-abd-secimlerine-mudahale-etmeye-calistigi-tespit-edilemedi-1087754996.html
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donald trump, abd başkanlık seçimleri, kamala harris, vladimir putin, ukrayna, ihtilaf, demokrat parti (dp), cumhuriyetçi parti, doğu ekonomik forumu
donald trump, abd başkanlık seçimleri, kamala harris, vladimir putin, ukrayna, ihtilaf, demokrat parti (dp), cumhuriyetçi parti, doğu ekonomik forumu
Trump: Putin'in Harris'i destekleme kararından rahatsız oldum
Trump, Putin'in Demokrat Parti adayı Harris'i destekleme kararından derin rahatsızlık duyduğunu ifade etti.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘Demokrat aday Kamala Harris'i destekleleyeceği’ yönündeki kararının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.
Wisconsin eyaletinde destekçilerine seslenen Trump, "Putin'i tanıyordum, onu iyi tanıyordum. Kamala'yı destekledi. Bundan çok rahatsız oldum" dedi.
Trump, Putin’in neden böyle bir açıklama yaptığını merak ettiğini belirterek, Rus lideri iyi bir satranç oyuncusu olarak nitelendirdi.
Trump ayrıca, yönetimde olması halinde Ukrayna ihtilafının yaşanmayacağını bir kez daha vurguladı.
Rusya’nın Vladivostok kentindeki 9. Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda konuşan Putin, “Daha önce, eğer favori adayımızı belirleyebilirsek bunun Joe Biden olacağını söylemiştim. Ancak onu yarıştan çektiler ve o da tüm destekçilerine Sayın Harris'i desteklemelerini tavsiye etti. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. Harris'in gülüşü çok etkileyici. Demek ki her şey yolunda” ifadelerini kullanmıştı.
5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’yi Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti’yi ise Donald Trump temsil edecek.