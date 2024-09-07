https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/trump-putinin-harrisi-destekleme-kararindan-rahatsiz-oldum-1087784532.html

Trump: Putin'in Harris'i destekleme kararından rahatsız oldum

Trump: Putin'in Harris'i destekleme kararından rahatsız oldum

Sputnik Türkiye

Trump, Putin'in Demokrat Parti adayı Harris'i destekleme kararından derin rahatsızlık duyduğunu ifade etti. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T23:34+0300

2024-09-07T23:34+0300

2024-09-07T23:33+0300

dünya

donald trump

abd başkanlık seçimleri

kamala harris

vladimir putin

ukrayna

ihtilaf

demokrat parti (dp)

cumhuriyetçi parti

doğu ekonomik forumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086151404_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e98f4e76623180a0329c492dbac6e36.jpg

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ‘Demokrat aday Kamala Harris'i destekleleyeceği’ yönündeki kararının kendisini rahatsız ettiğini söyledi.Wisconsin eyaletinde destekçilerine seslenen Trump, "Putin'i tanıyordum, onu iyi tanıyordum. Kamala'yı destekledi. Bundan çok rahatsız oldum" dedi.Trump, Putin’in neden böyle bir açıklama yaptığını merak ettiğini belirterek, Rus lideri iyi bir satranç oyuncusu olarak nitelendirdi.Trump ayrıca, yönetimde olması halinde Ukrayna ihtilafının yaşanmayacağını bir kez daha vurguladı.Rusya’nın Vladivostok kentindeki 9. Doğu Ekonomik Forumu'nun panel oturumunda konuşan Putin, “Daha önce, eğer favori adayımızı belirleyebilirsek bunun Joe Biden olacağını söylemiştim. Ancak onu yarıştan çektiler ve o da tüm destekçilerine Sayın Harris'i desteklemelerini tavsiye etti. Biz de aynısını yapacağız, onu destekleyeceğiz. Harris'in gülüşü çok etkileyici. Demek ki her şey yolunda” ifadelerini kullanmıştı.5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’yi Kamala Harris, Cumhuriyetçi Parti’yi ise Donald Trump temsil edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/abd-istihbarati-dis-guclerin-abd-secimlerine-mudahale-etmeye-calistigi-tespit-edilemedi-1087754996.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd başkanlık seçimleri, kamala harris, vladimir putin, ukrayna, ihtilaf, demokrat parti (dp), cumhuriyetçi parti, doğu ekonomik forumu