https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/tesk-baskani-bendevi-palandokenden-velilere-korsan-servis-uyarisi--1087768184.html

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den velilere 'korsan servis' uyarısı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den velilere 'korsan servis' uyarısı

Sputnik Türkiye

TESK Genel Başkanı Palandöken, okulların açılmasına iki gün kala velileri ' kantin harici alışveriş' ve 'korsan servis' konularında uyardı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T12:10+0300

2024-09-07T12:10+0300

2024-09-07T12:10+0300

türkiye

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

okul

okul servisi

kantin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/08/1065510663_0:37:2049:1189_1920x0_80_0_0_531e0f22a0c0f4c4bc5b8a1ea860d024.jpg

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala korsan servis ve çocuklarının okul kantinleri dışındaki yerlerden alışveriş yapmamaları konusunda velileri uyardı.Çocukların sağlığını tehlikeye atmayınOkula giriş çıkış saatlerinde, öğle aralarında ve teneffüs vakitlerinde okul çevresindeki öğrencilerin sağlığını tehlikeye atan satıcılar konusunda, yetkili merciler başta olmak üzere, ailelere, okul idarecilerine, öğretmenlere, okul aile birliklerine ve çevre esnafına büyük görev düştüğünü vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:"Aileler, baskı kurmadan, çocuklara okul kantinleri dışında bir yerden alışveriş yapmamaları gerektiğini iyi anlatmalı. İhtiyaçları okul idareleri tarafından sürekli denetlenen okul kantinlerinden güvenli şekilde alışveriş yapılmalı."Daha ucuz diye korsan servislere kesinlikle itibar etmeyinOkul servisi seçimi konusunda da uyarılarda bulunan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/2024-2025-egitim-ogretim-yilinda-okullar-ne-zaman-aciliyor-1087522791.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, okul, okul servisi, kantin