https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/tesk-baskani-bendevi-palandokenden-velilere-korsan-servis-uyarisi--1087768184.html
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den velilere 'korsan servis' uyarısı
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den velilere 'korsan servis' uyarısı
Sputnik Türkiye
TESK Genel Başkanı Palandöken, okulların açılmasına iki gün kala velileri ' kantin harici alışveriş' ve 'korsan servis' konularında uyardı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T12:10+0300
2024-09-07T12:10+0300
2024-09-07T12:10+0300
türkiye
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
bendevi palandöken
okul
okul servisi
kantin
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala korsan servis ve çocuklarının okul kantinleri dışındaki yerlerden alışveriş yapmamaları konusunda velileri uyardı.Çocukların sağlığını tehlikeye atmayınOkula giriş çıkış saatlerinde, öğle aralarında ve teneffüs vakitlerinde okul çevresindeki öğrencilerin sağlığını tehlikeye atan satıcılar konusunda, yetkili merciler başta olmak üzere, ailelere, okul idarecilerine, öğretmenlere, okul aile birliklerine ve çevre esnafına büyük görev düştüğünü vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:"Aileler, baskı kurmadan, çocuklara okul kantinleri dışında bir yerden alışveriş yapmamaları gerektiğini iyi anlatmalı. İhtiyaçları okul idareleri tarafından sürekli denetlenen okul kantinlerinden güvenli şekilde alışveriş yapılmalı."Daha ucuz diye korsan servislere kesinlikle itibar etmeyinOkul servisi seçimi konusunda da uyarılarda bulunan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/2024-2025-egitim-ogretim-yilinda-okullar-ne-zaman-aciliyor-1087522791.html
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türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, okul, okul servisi, kantin
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, okul, okul servisi, kantin
TESK Başkanı Bendevi Palandöken'den velilere 'korsan servis' uyarısı
TESK Genel Başkanı Palandöken, okulların açılmasına iki gün kala velileri ' kantin harici alışveriş' ve 'korsan servis' konularında uyardı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni eğitim öğretim dönemine az bir süre kala korsan servis ve çocuklarının okul kantinleri dışındaki yerlerden alışveriş yapmamaları konusunda velileri uyardı.
Çocukların sağlığını tehlikeye atmayın
Okula giriş çıkış saatlerinde, öğle aralarında ve teneffüs vakitlerinde okul çevresindeki öğrencilerin sağlığını tehlikeye atan satıcılar konusunda, yetkili merciler başta olmak üzere, ailelere, okul idarecilerine, öğretmenlere, okul aile birliklerine ve çevre esnafına büyük görev düştüğünü vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:
"Aileler, baskı kurmadan, çocuklara okul kantinleri dışında bir yerden alışveriş yapmamaları gerektiğini iyi anlatmalı. İhtiyaçları okul idareleri tarafından sürekli denetlenen okul kantinlerinden güvenli şekilde alışveriş yapılmalı."
Daha ucuz diye korsan servislere kesinlikle itibar etmeyin
Okul servisi seçimi konusunda da uyarılarda bulunan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:
"Piyasada korsan servisler bu yıl daha fazla boy gösterebilir. Ancak velilerimiz daha ucuz diye korsan servislere kesinlikle itibar etmemeli."