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2024-2025 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılıyor?
2024-2025 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılıyor?
Sputnik Türkiye
Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler okulların açılış tarihine odaklandı. 'Okullar ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar okula... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T08:57+0300
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2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Ancak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 'uyum eğitimi' 2-3 Eylül'de gerçekleştirilecek.Okul Öncesi ve i̇lkokul öğrencileri i̇çin uyum eğitimi başlıyorMilli Eğitim Bakanlığı, yeni dönemde okul öncesi eğitime ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi programı düzenleyecek. 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum haftasında, ailelere 'İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası' sunumu yapılacak ve çocuklarıyla birlikte okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. İkinci gün ise okullarda çeşitli uyum haftası etkinlikleri düzenlenecek.Ortaokula başlayacak 5. sınıf öğrencileri için ise uyum eğitimi 9 Eylül haftasında yapılacak. Ailelere yönelik 'Ortaokul 5. Sınıfa Uyum Rehberi' sunumu gerçekleştirilecek ve ardından öğrencilere rehberlik uygulamaları yapılacak. Bu etkinliklerin saatleri, okul müdürlükleri tarafından belirlenecek.Diğer sınıflar i̇çin okullar 9 Eylül'de açılacakUyum haftası dışında kalan tüm sınıflar için okullar, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılacak. Yeni eğitim öğretim yılı, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan yeni müfredatla başlayacak. Yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıf seviyelerinde kademeli olarak uygulanacak.Liseye başlayacak öğrenciler i̇çin 'hoş geldin' kitapları hazırlandıMilli Eğitim Bakanlığı, bu yıl liseye başlayacak öğrenciler için “Liseye Hoş Geldin” adında özel kitaplar hazırladı. Bu kitaplar, öğrencilerin lisede karşılaşacakları dersleri tanıtmaktan, derslere nasıl çalışmaları gerektiğine dair ipuçları vermeye kadar geniş bir yelpazede rehberlik sağlıyor. Kitaplara, "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/liseye-hosgeldin" adresinden erişilebilecek.Öğretmenler yeni müfredat i̇çin eğitilecekYeni müfredat kapsamında öğretmenlere yönelik eğitimler de hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, akademisyenler ve alan uzmanlarının katkılarıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitici Eğitimi Kursları" düzenledi. Bu eğitimlere katılan 9 binden fazla öğretmen, kendi illerinde görev yapan diğer öğretmenlere yeni müfredat hakkında bilgi verecek.2024-2025 eğitim öğretim yılına dair hazırlıklar sürerken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni döneme hazır olmak için çalışmalarına devam ediyor.
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okullar ne zaman açılacak, okullar ne zaman açılacak 2024, okullar ne zaman açılıyor, 1. sınıflar ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılıyor 2024, okul ne zaman açılıyor, yarın okullar açılıyor mu, ara tatil ne zaman
okullar ne zaman açılacak, okullar ne zaman açılacak 2024, okullar ne zaman açılıyor, 1. sınıflar ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılıyor 2024, okul ne zaman açılıyor, yarın okullar açılıyor mu, ara tatil ne zaman

2024-2025 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılıyor?

08:57 02.09.2024
© AAokul, eğitim öğretim
okul, eğitim öğretim - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
© AA
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Yeni eğitim öğretim dönemine kısa bir süre kala, öğrenciler ve veliler okulların açılış tarihine odaklandı. 'Okullar ne zaman açılacak, kaçıncı sınıflar okula başlayacak' soruları gündeme geldi.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayacak. Ancak okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 'uyum eğitimi' 2-3 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Okul Öncesi ve i̇lkokul öğrencileri i̇çin uyum eğitimi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni dönemde okul öncesi eğitime ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimi programı düzenleyecek. 2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum haftasında, ailelere 'İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası' sunumu yapılacak ve çocuklarıyla birlikte okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. İkinci gün ise okullarda çeşitli uyum haftası etkinlikleri düzenlenecek.
Ortaokula başlayacak 5. sınıf öğrencileri için ise uyum eğitimi 9 Eylül haftasında yapılacak. Ailelere yönelik 'Ortaokul 5. Sınıfa Uyum Rehberi' sunumu gerçekleştirilecek ve ardından öğrencilere rehberlik uygulamaları yapılacak. Bu etkinliklerin saatleri, okul müdürlükleri tarafından belirlenecek.

Diğer sınıflar i̇çin okullar 9 Eylül'de açılacak

Uyum haftası dışında kalan tüm sınıflar için okullar, 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açılacak. Yeni eğitim öğretim yılı, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan yeni müfredatla başlayacak. Yeni müfredat, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıf seviyelerinde kademeli olarak uygulanacak.

Liseye başlayacak öğrenciler i̇çin 'hoş geldin' kitapları hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl liseye başlayacak öğrenciler için “Liseye Hoş Geldin” adında özel kitaplar hazırladı. Bu kitaplar, öğrencilerin lisede karşılaşacakları dersleri tanıtmaktan, derslere nasıl çalışmaları gerektiğine dair ipuçları vermeye kadar geniş bir yelpazede rehberlik sağlıyor. Kitaplara, "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/liseye-hosgeldin" adresinden erişilebilecek.

Öğretmenler yeni müfredat i̇çin eğitilecek

Yeni müfredat kapsamında öğretmenlere yönelik eğitimler de hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı, akademisyenler ve alan uzmanlarının katkılarıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitici Eğitimi Kursları" düzenledi. Bu eğitimlere katılan 9 binden fazla öğretmen, kendi illerinde görev yapan diğer öğretmenlere yeni müfredat hakkında bilgi verecek.
2024-2025 eğitim öğretim yılına dair hazırlıklar sürerken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni döneme hazır olmak için çalışmalarına devam ediyor.
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