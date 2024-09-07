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Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği: 1.8 milyon ziyaretçi ağırladı
Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği: 1.8 milyon ziyaretçi ağırladı
Sputnik Türkiye
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında yenilenen ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu yıl... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T04:51+0300
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efes antik kenti
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İlk yerleşimi Cilalı Taş Devri'ne dayanan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden taşıdığı izlerle Anadolu'nun eşsiz zenginliğini sergiliyor.Efes, Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra dünyanın yedi harikasından biri sayılan Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları ile de tarih meraklılarının dikkatini çekiyor.Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı gece müzeciliği uygulaması dolayısıyla akşam saatlerinde müzenin ziyaret edilebilmesi sağlanan antik kent, LED aydınlatma sistemiyle aydınlatıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, Efes Antik Kenti Ocak-Ağustos 2023 döneminde 1 milyon 150 bin 529 turist ağırladı. Bu yılın aynı döneminde ziyaretçi sayısı 1 milyon 854 bin 220 olarak kaydedildi. 2023 yılı, Efes'in en çok ziyaretçi aldığı yıl oldu ve toplamda 2 milyon 196 bin 58 kişi Efes’i ziyaret etti. Ayrıca, Efes'in gece müzeciliği uygulaması kapsamında 239 bin 426 kişi ziyaret ederek tarih yolculuğuna çıktı.
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efes antik kenti, müze, gece, kültür ve turizm bakanlığı, unesco dünya kültür mirası listesi
efes antik kenti, müze, gece, kültür ve turizm bakanlığı, unesco dünya kültür mirası listesi

Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği: 1.8 milyon ziyaretçi ağırladı

04:51 07.09.2024
© AA / Hamit YalçınEfes Antik Kenti, gece ışıklandırmasıyla beğeni topluyor
Efes Antik Kenti, gece ışıklandırmasıyla beğeni topluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
© AA / Hamit Yalçın
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, gece müzeciliği uygulaması kapsamında yenilenen ışıklandırmasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu yıl Efes Antik Kenti'ni 8 ayda dünyanın farklı coğrafyalarından ve Türkiye'den 1 milyon 854 bin 220 ziyaretçi gezdi.
İlk yerleşimi Cilalı Taş Devri'ne dayanan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden taşıdığı izlerle Anadolu'nun eşsiz zenginliğini sergiliyor.
Efes, Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra dünyanın yedi harikasından biri sayılan Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları ile de tarih meraklılarının dikkatini çekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının başlattığı gece müzeciliği uygulaması dolayısıyla akşam saatlerinde müzenin ziyaret edilebilmesi sağlanan antik kent, LED aydınlatma sistemiyle aydınlatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, Efes Antik Kenti Ocak-Ağustos 2023 döneminde 1 milyon 150 bin 529 turist ağırladı. Bu yılın aynı döneminde ziyaretçi sayısı 1 milyon 854 bin 220 olarak kaydedildi. 2023 yılı, Efes'in en çok ziyaretçi aldığı yıl oldu ve toplamda 2 milyon 196 bin 58 kişi Efes’i ziyaret etti. Ayrıca, Efes'in gece müzeciliği uygulaması kapsamında 239 bin 426 kişi ziyaret ederek tarih yolculuğuna çıktı.
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