https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/rus-ordusu-donetskte-bir-koyu-daha-kontrol-altina-aldi-1087771447.html
Rus ordusu Donetsk’te bir köyü daha kontrol altına aldı
Rus ordusu Donetsk’te bir köyü daha kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiği bildirildi. Ayrıca... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T13:02+0300
2024-09-07T13:02+0300
2024-09-07T13:05+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kalinovo köyünü özgürleştirdi. Yedi karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 470 kadar asker ve ABD yapımı MaxxPro dahil iki zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusu 65 asker kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler taktik konumunu iyileştirerek sekiz karşı saldırıyı engelledi. Düşmanın kaybı 450 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukrayna ordusunun 810 askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Düşman güçlerin kaybı 110 kadar asker oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 60 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’daki füze ve insansız hava aracı üretim atölyelerine, mühimmat depolarına, uydu iletişim merkezlerine ve hava üslerine yönelik hava, füze ve İHA saldırıları düzenledi.Rus hava savunma güçleri son bir günde üç adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 30 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/rusyanin-iki-bolgesinde-4-ukrayna-ihasi-engellendi-1087759967.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, himars
Rus ordusu Donetsk’te bir köyü daha kontrol altına aldı
13:02 07.09.2024 (güncellendi: 13:05 07.09.2024)
Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişi süren Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşim birimini daha ele geçirdiği bildirildi. Ayrıca Ukrayna’daki silah üretim tesislerine ve mühimmat depolarına yönelik grup saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri de paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birimleri, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Kalinovo köyünü özgürleştirdi. Yedi karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu 470 kadar asker ve ABD yapımı MaxxPro dahil iki zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametindeki aktif eylemlerine devam ederken Ukrayna ordusu 65 asker kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’na bağlı birlikler taktik konumunu iyileştirerek sekiz karşı saldırıyı engelledi. Düşmanın kaybı 450 asker, bir tank ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukrayna ordusunun 810 askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ve mevzilere ulaştı. Düşman güçlerin kaybı 110 kadar asker oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun düşman gruplarını bozguna uğratmaya devam ederken 60 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna’daki füze ve insansız hava aracı üretim atölyelerine, mühimmat depolarına, uydu iletişim merkezlerine ve hava üslerine yönelik hava, füze ve İHA saldırıları düzenledi.
Rus hava savunma güçleri son bir günde üç adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 30 insansız hava aracını engelledi.