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Paralimpik Oyunları'nın bitişine son 3 gün: Türkiye'nin madalya sayısı 24'e yükseldi
Paralimpik Oyunları'nın bitişine son 3 gün: Türkiye'nin madalya sayısı 24'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin madalya sayısı 24'e yükseldi. Türkiye'nin 4 altın, 10 gümüş ve 10 bronz madalyası bulunuyor. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın 10'uncu gününde Türkiye, 1 altın ve 3 bronz madalya kazanarak toplamda 4 madalya elde etti. Türkiye, madalyalarına 4 madalya daha ekleyerek toplam madalya sayısını 24'e çıkardı.Para yüzücü Umut Ünlü altın madalya ve para yüzücü Sevilay Öztürk, tekerlekli sandalye eskrimde Hakan Akkaya ve para atletizmde Fatma Damla Altın bronz madalya aldı.Altın madalya rekoruPara yüzmede erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazanarak bir ilki gerçekleştirdi. Kazandığı altın madalya ile Türk yüzme tarihinde ilk altın madalyayı getiren Ünlü'nün kazandığı madalya ile aynı zamanda Rio 2016'daki 3 madalyayı geçen Türkiye, altın madalya rekorunu da kırdı.Oyunların bitmesine 3 gün kala, Türkiye toplamda 4 altın, 10 gümüş ve 10 bronz madalya ile toplam 24 madalya kazandı.Şu ana kadar en fazla madalya kazanan 16. ülke olan Türkiye, genel madalya sıralamasında 25. sıradaki yerini koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/turk-yuzme-tarihinin-ilk-altin-madalyasi-umut-unlu--1087753052.html
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paralimpik oyunları, paris 2024 paralimpik oyunlar, altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya, türkiye
paralimpik oyunları, paris 2024 paralimpik oyunlar, altın madalya, gümüş madalya, bronz madalya, türkiye

Paralimpik Oyunları'nın bitişine son 3 gün: Türkiye'nin madalya sayısı 24'e yükseldi

03:53 07.09.2024
© AAParis 2024 Paralimpik Oyunları
Paris 2024 Paralimpik Oyunları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
© AA
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin madalya sayısı 24'e yükseldi. Türkiye'nin 4 altın, 10 gümüş ve 10 bronz madalyası bulunuyor.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın 10'uncu gününde Türkiye, 1 altın ve 3 bronz madalya kazanarak toplamda 4 madalya elde etti. Türkiye, madalyalarına 4 madalya daha ekleyerek toplam madalya sayısını 24'e çıkardı.
Para yüzücü Umut Ünlü altın madalya ve para yüzücü Sevilay Öztürk, tekerlekli sandalye eskrimde Hakan Akkaya ve para atletizmde Fatma Damla Altın bronz madalya aldı.

Altın madalya rekoru

Para yüzmede erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazanarak bir ilki gerçekleştirdi. Kazandığı altın madalya ile Türk yüzme tarihinde ilk altın madalyayı getiren Ünlü'nün kazandığı madalya ile aynı zamanda Rio 2016'daki 3 madalyayı geçen Türkiye, altın madalya rekorunu da kırdı.
Oyunların bitmesine 3 gün kala, Türkiye toplamda 4 altın, 10 gümüş ve 10 bronz madalya ile toplam 24 madalya kazandı.
Şu ana kadar en fazla madalya kazanan 16. ülke olan Türkiye, genel madalya sıralamasında 25. sıradaki yerini koruyor.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazand - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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Türk yüzme tarihinin ilk altın madalyası: Umut Ünlü
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