https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/turk-yuzme-tarihinin-ilk-altin-madalyasi-umut-unlu--1087753052.html

Türk yüzme tarihinin ilk altın madalyası: Umut Ünlü

Türk yüzme tarihinin ilk altın madalyası: Umut Ünlü

Sputnik Türkiye

Para yüzmede erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazanarak bir ilki gerçekleştirdi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T21:33+0300

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spor

yüzme

altın madalya

paralimpik oyunları

paris 2024 paralimpik oyunlar

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşı kapsamında gerçekleştirilen erkekler 50 metre S3 sınıfı finali sonuçlandı. Final müsabakasında yüzücü Umut Ünlü, 44.83'lük derecesi ile galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu. Türk yüzme tarihinde bir ilkUmut Ünlü, rakiplerini geride bırakarak ve 44.83'lük derece ile altın madalyanın sahibi olarak Türk yüzme tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Ünlü'nün kazandığı bu altın madalya, Türk yüzme tarihinin uluslararası arenada kazandığı ilk olimpiyat ve paralimpik altın madalyası olarak kayıtlara geçti.

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yüzme, altın madalya, paralimpik oyunları, paris 2024 paralimpik oyunlar