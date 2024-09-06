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Türk yüzme tarihinin ilk altın madalyası: Umut Ünlü
Türk yüzme tarihinin ilk altın madalyası: Umut Ünlü
Sputnik Türkiye
Para yüzmede erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazanarak bir ilki gerçekleştirdi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T21:33+0300
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spor
yüzme
altın madalya
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paris 2024 paralimpik oyunlar
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşı kapsamında gerçekleştirilen erkekler 50 metre S3 sınıfı finali sonuçlandı. Final müsabakasında yüzücü Umut Ünlü, 44.83'lük derecesi ile galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu. Türk yüzme tarihinde bir ilkUmut Ünlü, rakiplerini geride bırakarak ve 44.83'lük derece ile altın madalyanın sahibi olarak Türk yüzme tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Ünlü'nün kazandığı bu altın madalya, Türk yüzme tarihinin uluslararası arenada kazandığı ilk olimpiyat ve paralimpik altın madalyası olarak kayıtlara geçti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/golbol-kadin-milli-takimi-pariste-tarih-yazdi-paralimpik-oyunlarda-en-fazla-altin-madalya-kazanan-1087700562.html
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yüzme, altın madalya, paralimpik oyunları, paris 2024 paralimpik oyunlar
yüzme, altın madalya, paralimpik oyunları, paris 2024 paralimpik oyunlar

Türk yüzme tarihinin ilk altın madalyası: Umut Ünlü

21:33 06.09.2024
© AA / Efnan İpşirParis 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazand
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazand - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA / Efnan İpşir
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Para yüzmede erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazanarak bir ilki gerçekleştirdi.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşı kapsamında gerçekleştirilen erkekler 50 metre S3 sınıfı finali sonuçlandı. Final müsabakasında yüzücü Umut Ünlü, 44.83'lük derecesi ile galip gelerek altın madalyanın sahibi oldu.

Türk yüzme tarihinde bir ilk

Umut Ünlü, rakiplerini geride bırakarak ve 44.83'lük derece ile altın madalyanın sahibi olarak Türk yüzme tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Ünlü'nün kazandığı bu altın madalya, Türk yüzme tarihinin uluslararası arenada kazandığı ilk olimpiyat ve paralimpik altın madalyası olarak kayıtlara geçti.
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