https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/olimpiyat-sampiyonu-para-yuzucu-umut-unlu-yeni-sampiyonluk-icin-yarisacak-1087771163.html

Paralimpik olimpiyat şampiyonu para yüzücü Umut Ünlü, yeni şampiyonluk için yarışacak

Paralimpik olimpiyat şampiyonu para yüzücü Umut Ünlü, yeni şampiyonluk için yarışacak

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli yüzücü Umut Ünlü, dün altın madalya aldığı 50 metre serbest stil yüzmeden sonra bugün 200 metre serbest stil... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

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spor

paralimpik oyunları

2024 paris olimpiyatları

altın madalya

umut ünlü

2024 paralimpik oyunları

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli sporcu Umut Ünlü, yüzme erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında çıktığı yarışma sıralamasında birinci olarak finale yükseldi.Oyunlarda dün yapılan 50 metre serbest yüzmede altın madalya kazanan Umut Ünlü, çıkacağı 200 metre serbest stilde yine madalyanın en büyük adayı olarak görülüyor.Adını finale yazdıran para yüzücü, elemeleri genel sıralamada 3.20.29'luk zamanıyla yine birinci olarak bitirdi.Para yüzücü ünlünün, 200 metre serbest stilde final müsabakası, bu akşam saat 19.56'da yapılacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/paralimpik-oyunlarinin-bitisine-son-3-gun-turkiyenin-madalya-sayisi-24e-yukseldi-1087758901.html

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