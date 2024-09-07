https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/muglada-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1087773635.html
İzmir ve Muğla'da ormanlık alanlarda yangın çıktı
İzmir ve Muğla'da ormanlık alanlarda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ve İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgedeki ekipler havadan ve karadan yangınlara müdahale... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T14:16+0300
2024-09-07T14:16+0300
2024-09-07T14:32+0300
türkiye
orman yangını
muğla
menteşe
itfaiye ekipleri
menteşe belediyesi
muğla orman bölge müdürlüğü
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Denizova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.İzmir Menemen ilçesinde yangınİzmir'in Menemen ilçesinin Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/muglada-5-gunde-50-yildirim-yangini-kayitlara-gecti-1087706900.html
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menteşe
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orman yangını, muğla, menteşe, itfaiye ekipleri, menteşe belediyesi, muğla orman bölge müdürlüğü
orman yangını, muğla, menteşe, itfaiye ekipleri, menteşe belediyesi, muğla orman bölge müdürlüğü
İzmir ve Muğla'da ormanlık alanlarda yangın çıktı
14:16 07.09.2024 (güncellendi: 14:32 07.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Muğla'nın Menteşe ilçesinde ve İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgedeki ekipler havadan ve karadan yangınlara müdahale ediliyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Denizova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir Menemen ilçesinde yangın
İzmir'in Menemen ilçesinin Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.