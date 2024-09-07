https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/muglada-ormanlik-alanda-yangin-cikti-1087773635.html

İzmir ve Muğla'da ormanlık alanlarda yangın çıktı

İzmir ve Muğla'da ormanlık alanlarda yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ve İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgedeki ekipler havadan ve karadan yangınlara müdahale... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T14:16+0300

2024-09-07T14:16+0300

2024-09-07T14:32+0300

türkiye

orman yangını

muğla

menteşe

itfaiye ekipleri

menteşe belediyesi

muğla orman bölge müdürlüğü

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Denizova Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.İzmir Menemen ilçesinde yangınİzmir'in Menemen ilçesinin Yahşelli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale başlatıldı.İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı ve yer ekibi sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/muglada-5-gunde-50-yildirim-yangini-kayitlara-gecti-1087706900.html

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orman yangını, muğla, menteşe, itfaiye ekipleri, menteşe belediyesi, muğla orman bölge müdürlüğü