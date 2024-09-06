https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/muglada-5-gunde-50-yildirim-yangini-kayitlara-gecti-1087706900.html
Muğla’da 5 günde 50 yıldırım yangını kayıtlara geçti
Muğla’da 5 günde 50 yıldırım yangını kayıtlara geçti
Sputnik Türkiye
Muğla'da artan gök gürültülü sağanak yağışlarla beraber 5 gün içinde 50 yıldırım yangını meydana geldi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T02:35+0300
2024-09-06T02:35+0300
2024-09-06T02:35+0300
türkiye
muğla
yangın
yıldırım
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı ile birlikte pek çok noktaya yıldırım düştü. Böylece yıldırım kaynaklı yangınlar da da artış yaşandı.Eylül ayıyla birlikte başlayan gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bölgede birçok yıldırım yangını çıkmasına neden oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 1-5 Eylül tarihleri arasında 50 adet yıldırım yangını kayıtlara geçti.Yangınlar, yer ekiplerinin ve hava araçlarının müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 5 günde yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/gaziantepte-saganak-kavsak-ve-alt-gecitleri-su-basti-araclar-yollarda-mahsur-kaldi-1087701470.html
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muğla, yangın, yıldırım
Muğla’da 5 günde 50 yıldırım yangını kayıtlara geçti
Muğla'da artan gök gürültülü sağanak yağışlarla beraber 5 gün içinde 50 yıldırım yangını meydana geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı ile birlikte pek çok noktaya yıldırım düştü. Böylece yıldırım kaynaklı yangınlar da da artış yaşandı.
Eylül ayıyla birlikte başlayan gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bölgede birçok yıldırım yangını çıkmasına neden oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 1-5 Eylül tarihleri arasında 50 adet yıldırım yangını kayıtlara geçti.
Yangınlar, yer ekiplerinin ve hava araçlarının müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
5 günde yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.