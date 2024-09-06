https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/muglada-5-gunde-50-yildirim-yangini-kayitlara-gecti-1087706900.html

Muğla’da 5 günde 50 yıldırım yangını kayıtlara geçti

Muğla’da 5 günde 50 yıldırım yangını kayıtlara geçti

Sputnik Türkiye

Muğla'da artan gök gürültülü sağanak yağışlarla beraber 5 gün içinde 50 yıldırım yangını meydana geldi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T02:35+0300

2024-09-06T02:35+0300

2024-09-06T02:35+0300

türkiye

muğla

yangın

yıldırım

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı ile birlikte pek çok noktaya yıldırım düştü. Böylece yıldırım kaynaklı yangınlar da da artış yaşandı.Eylül ayıyla birlikte başlayan gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bölgede birçok yıldırım yangını çıkmasına neden oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 1-5 Eylül tarihleri arasında 50 adet yıldırım yangını kayıtlara geçti.Yangınlar, yer ekiplerinin ve hava araçlarının müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. 5 günde yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

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