https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/meb-yeni-egitim-doneminde-ortak-sinavin-kapsamini-genisletti-sinav-takvimini-acikladi-1087769854.html

MEB, yeni eğitim döneminde 'ortak sınav'ın kapsamını genişletti, sınav takvimini açıkladı

MEB, yeni eğitim döneminde 'ortak sınav'ın kapsamını genişletti, sınav takvimini açıkladı

Sputnik Türkiye

MEB, geçen sene başlattığı 'ülke genelinde ortak sınav' uygulamasının kapsamını geliştirdi. Bakanlık, ortak sınavların tarihlerini de açıkladı. 6, 7, 9 ve 10... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T12:29+0300

2024-09-07T12:29+0300

2024-09-07T12:29+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

eğitim yılı

ortak sınav

ortak sınav takvimi

ilkokul

ortaokul

yabancı dil

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Geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti. Yeni mevzuat gereği ülke geneli ortak yazılı sınavlar ilk defa 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulandı.Açık uçlu soruların sayısı artırılabilirGeride bırakılan eğitim öğretim yılında, 6 ve 9. sınıf kademelerinde yapılan ortak sınavlarda ilk defa açık uçlu sorular kullanıldı ve soruların puanlanması, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce geliştirilen bir yazılım aracığıyla ülke genelinde 4 bin öğretmen tarafından dijital ortamda gerçekleştirildi.Bakanlıkça ilk defa yapılan bu uygulama ile öğrencilerin açık uçlu sorulara verdiği yaklaşık 5 milyon cevabın puanlanması yapıldı. Bu yeni sistemde başarılı sonuçlar alınması üzerine, yeni eğitim öğretim döneminde ülke genelinde yapılacak ortak sınavlarda kullanılacak açık uçlu soru sayısının artırılabileceği değerlendirildi.Bu geri dönüşler neticesinde ortak sınavların daha kapsamlı şekilde ülke genelinde uygulanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda ülke genelinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı birinci ve ikinci dönemde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin karar, resmi yazıyla illere gönderildi.İlkokullara öğrenci gelişim dosyasıİlkokullarda süreç odaklı değerlendirmeye imkan vermek için kullanılan ölçme araçları öğrenci gelişim dosyasında tutulacak. Öğrencilerin ölçme araçlarına verdikleri cevaplara yönelik sınıf/ders öğretmeni tarafından geri bildirim notları hazırlanacak ve öğrenci gelişimi takip edilecek.Bu kademedeki öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılacak. Özellikle öğrencilerin yazılı anlatım becerilerinin geliştirilmesi ön plana alınacak ve öğrenci gelişiminin takibi özel olarak yapılacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenci ve veliye geri bildirim verilecek.Öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacakÜlke, il, ilçe ve okul geneli yapılan ortak yazılı sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayımlanmayacak. Okullar ve sınıflar arası karşılaştırmalı veri çıkarılmayacak.Dil sınavları 2 aşamalı olacakTürkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecek.Beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin sınavları tüm şubelerde aynı kazanımı ölçecek şekilde yapılacak.Öğrenci cevaplarının puanlanmasından sonra cevap kağıtlarının öğrencilere gösterilmesi gerekecek. Öğrenciye gösterilecek cevap kağıdında öğrencinin varsa eksik ya da yanlış öğrenmelerine yönelik öğretmen tarafından notlar alınacak.2024-2025 eğitim-öğretim yılı sınav tarihleriBakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 20252. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025Ortak sınavların yapılacağı kademe sayısı artırıldıGeçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:"2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/milli-egitim-bakanindan-ogretmen-ve-sube-tercihi-aciklamasi-merkezi-yerlestirme-olacak-1087536937.html

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milli eğitim bakanlığı, eğitim yılı, ortak sınav , ortak sınav takvimi, ilkokul, ortaokul, yabancı dil