https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/marmara-denizi-ve-adalar-ozel-cevre-koruma-bolgesinin-sinirlari-yeniden-belirlendi-1087766652.html
Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi
Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi
Sputnik Türkiye
Karada ve denizde 104 istasyonda yapılan incelemeler sonucunda Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi yeniden belirlendi, hassas ekosistem alanları... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T11:48+0300
2024-09-07T11:48+0300
2024-09-07T11:48+0300
yaşam
marmara denizi
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Marmara Denizi'nde 2021 yılında ortaya çıkan müsilaj krizi sonrası 'Marmara Denizi Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı çerçevesinde, 1.2 milyon hektarlık bölge Kasım 2021’de 'Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edilmişi. Bu kararın hemen ardından Marmara Denizi’nde müsilaj temizliği için seferberlik yürütüldü. İzmit Körfezi'nde ise dip çamuru temizliği projesi gibi büyük çevre projeleri hayata geçirildi.Endemik türler tek tek kayıt altına alındıÖÇKB sonrası İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinde görevli 15 akademisyen 14 istasyonda, bölge üniversitelerinde görevli 22 akademisyen de 90 istasyonda 'Kara-Kıyı ve Denizel Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi'ni yürüttü. Bilim insanları Marmara Bölgesi'ndeki adalarda 9’u endemik 815 bitki türünü, koruma altında olan 10 sürüngen, 51 memeli türünü tespit etti. Ayrıca, Prens Adaları'nda 27, Marmara Adası'nda 50, Kapıdağ Yarımadası'nda 36, Paşalimanı, Koyun ve Avşa Adası'nda 25, Ekinlik Adası'nda ise 26 kuş türü tespit edildi.Bölgenin uluslararası ölçekte, 'Marmara Denizi, Adalar ve Türk Boğazlar Sistemi'ni içermesinden dolayı zengin flora-faunası ile Karadeniz ve Akdeniz’in biyolojik çeşitliliği için büyük önem taşıdığı belirtildi. Biyolojik koridor olma özelliği ile de korunması gerekli nadir alanlardan olduğu bilimsel veriler ışığında bir kez daha ortaya kondu. Deniz ve ada ekosistemlerinin birbirini tamamladığı ve kıyı ekosistemlerinin önemi bilimsel raporlarla kayıt altına alındı.Resmi Gazete'de yayımlandıYeni sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları genişletildi.4 alan özel çevre koruma bölgesine dahil edildiYeni karara göre Balıkesir’in Bandırma-Yenice köyünde 485 hektarlık orman alanı, Çanakkale Kumkent bölgesinde 195 hektarlık alan, yine Çanakkale Kumkale Deltası’nda 108 hektarlık alan, Tekirdağ Uçmakdere’de 138 hektarlık orman alanı ÖÇK bölgesine dahil edildi.ÖÇKB kararı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi’nde ekosistemin restorasyonunu sağlayacak koruma önlemlerini alacak. Bölgenin eşsiz yaşamsal döngüsünün devamını sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalara devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/izmir-korfezindeki-kirlilik-icin-atik-su-desarjlari-mercek-altina-aliniyor-1087679957.html
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marmara denizi, özel çevre koruma bölgesi, resmi gazete
marmara denizi, özel çevre koruma bölgesi, resmi gazete
Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi
Karada ve denizde 104 istasyonda yapılan incelemeler sonucunda Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi yeniden belirlendi, hassas ekosistem alanları koruma bölgesine dahil edildi.
Marmara Denizi'nde 2021 yılında ortaya çıkan müsilaj krizi sonrası 'Marmara Denizi Eylem Planı' hazırlandı. Eylem planı çerçevesinde, 1.2 milyon hektarlık bölge Kasım 2021’de 'Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi' ilan edilmişi. Bu kararın hemen ardından Marmara Denizi’nde müsilaj temizliği için seferberlik yürütüldü. İzmit Körfezi'nde ise dip çamuru temizliği projesi gibi büyük çevre projeleri hayata geçirildi.
Endemik türler tek tek kayıt altına alındı
ÖÇKB sonrası İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesinde görevli 15 akademisyen 14 istasyonda, bölge üniversitelerinde görevli 22 akademisyen de 90 istasyonda 'Kara-Kıyı ve Denizel Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi'ni yürüttü. Bilim insanları Marmara Bölgesi'ndeki adalarda 9’u endemik 815 bitki türünü, koruma altında olan 10 sürüngen, 51 memeli türünü tespit etti. Ayrıca, Prens Adaları'nda 27, Marmara Adası'nda 50, Kapıdağ Yarımadası'nda 36, Paşalimanı, Koyun ve Avşa Adası'nda 25, Ekinlik Adası'nda ise 26 kuş türü tespit edildi.
Bölgenin uluslararası ölçekte, 'Marmara Denizi, Adalar ve Türk Boğazlar Sistemi'ni içermesinden dolayı zengin flora-faunası ile Karadeniz ve Akdeniz’in biyolojik çeşitliliği için büyük önem taşıdığı belirtildi. Biyolojik koridor olma özelliği ile de korunması gerekli nadir alanlardan olduğu bilimsel veriler ışığında bir kez daha ortaya kondu. Deniz ve ada ekosistemlerinin birbirini tamamladığı ve kıyı ekosistemlerinin önemi bilimsel raporlarla kayıt altına alındı.
Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni sonuçların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları genişletildi.
4 alan özel çevre koruma bölgesine dahil edildi
Yeni karara göre Balıkesir’in Bandırma-Yenice köyünde 485 hektarlık orman alanı, Çanakkale Kumkent bölgesinde 195 hektarlık alan, yine Çanakkale Kumkale Deltası’nda 108 hektarlık alan, Tekirdağ Uçmakdere’de 138 hektarlık orman alanı ÖÇK bölgesine dahil edildi.
ÖÇKB kararı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi’nde ekosistemin restorasyonunu sağlayacak koruma önlemlerini alacak. Bölgenin eşsiz yaşamsal döngüsünün devamını sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalara devam edecek.