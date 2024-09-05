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İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için atık su deşarjları mercek altına alınıyor
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için atık su deşarjları mercek altına alınıyor
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İzmir'deki deniz kirliliğinin nedenleri masaya yatırılırken, bölgedeki atık su deşarjları sorunun kaynağı olarak öne çıkıyor. Temel nedeni bulmak için ikinci... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T13:10+0300
2024-09-05T13:10+0300
yaşam
izmir
körfez
toplu balık ölümleri
inceleme
çevre kirliliği
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İzmir Körfezi'nde sahile ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası Koca Piri Reis gemisiyle Körfez'e açılarak 11 noktadan numune alan DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsünden bilim insanları, ilk numune sonuçlarının ardından sorununun kaynağını belirlemek için ikinci bir sefer hazırlığına başladı.Öğretim Görevlisi Dr. Janset Kayaalp’in yürütücülüğünü üstlendiği ve 9 Eylül Pazartesi günü çıkılması planlanan ikinci seferde, Bayraklı ve Liman çevresinde bulunan ve ilk seferde örnek alınan istasyonların yanı sıra atık suyun deşarj edildiği, körfezin iç kısmında yer alan 3-4 farklı noktadan da numune alınarak kirletici analizleri yapılacak.Şüphelenilen noktalara yoğunlaşılacakDEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nil Kula, yürüttükleri laboratuvar çalışmalarının İzmir Körfezi'nde tekrar bir sefere çıkma gereksinimi ortaya çıkardığını belirterek, "Şu anda ilk seferimizin laboratuvar çalışmaları hala devam ediyor, ikinci seferimizde belirlediğimiz noktalardan örnekler alacağız ve her iki seferin sonuçlarını birlikte değerlendireceğiz. Bunu hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım." dedi.Çalışmada, ilk sefere kıyasla farklı noktalardan alınan numunelerde farklı parametrelere de bakılacağını bildiren Kula, şüphelendikleri noktalarda çalışmaları yoğunlaştıracaklarını aktardı.Orman yangınlarının etkileri de incelenecekKula, şu bilgileri verdi:NE OLMUŞTU?İzmir Körfezi'nin Bayraklı ilçesi Turan mevkisinde 20 Ağustos'ta sahile ölü balıklar vurdu ve ardından kötü koku sorunu baş gösterdi. Her iki duruma, Bayraklı'nın yanı sıra Karşıyaka sahilinde de rastlandı.İnceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgeden ve körfez açıklarından deniz suyu numuneleri aldı. İlk değerlendirmelerin ardından balık ölümlerinin, sudaki kirlilik ve buna bağlı olarak oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı açıklandı.DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsünden bilim insanları kötü koku ve balık ölümlerini araştırmak üzere çıktıkları seferde 28 Ağustos’ta İzmir Körfezi'nin 11 noktasından numune aldı. TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi de İzmir Körfezi'nde çeşitli noktalarda inceleme yaptı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla 1 Eylül'de İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bakan-kurum-izmir-korfezindeki-kirlilik-icin-acil-diyerek-duyurdu-bazi-bolgelerde-hic-yasam-1087678394.html
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izmir, körfez, toplu balık ölümleri, inceleme, çevre kirliliği
izmir, körfez, toplu balık ölümleri, inceleme, çevre kirliliği

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için atık su deşarjları mercek altına alınıyor

13:10 05.09.2024
© Mehmet Emin Mengüarslanbalık ölümleri
balık ölümleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© Mehmet Emin Mengüarslan
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İzmir'deki deniz kirliliğinin nedenleri masaya yatırılırken, bölgedeki atık su deşarjları sorunun kaynağı olarak öne çıkıyor. Temel nedeni bulmak için ikinci bilim seferi yapılacak.
İzmir Körfezi'nde sahile ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası Koca Piri Reis gemisiyle Körfez'e açılarak 11 noktadan numune alan DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsünden bilim insanları, ilk numune sonuçlarının ardından sorununun kaynağını belirlemek için ikinci bir sefer hazırlığına başladı.
Öğretim Görevlisi Dr. Janset Kayaalp’in yürütücülüğünü üstlendiği ve 9 Eylül Pazartesi günü çıkılması planlanan ikinci seferde, Bayraklı ve Liman çevresinde bulunan ve ilk seferde örnek alınan istasyonların yanı sıra atık suyun deşarj edildiği, körfezin iç kısmında yer alan 3-4 farklı noktadan da numune alınarak kirletici analizleri yapılacak.
© AA / ÇŞİDBİzmir Körfezi
İzmir Körfezi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
İzmir Körfezi
© AA / ÇŞİDB

Şüphelenilen noktalara yoğunlaşılacak

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nil Kula, yürüttükleri laboratuvar çalışmalarının İzmir Körfezi'nde tekrar bir sefere çıkma gereksinimi ortaya çıkardığını belirterek, "Şu anda ilk seferimizin laboratuvar çalışmaları hala devam ediyor, ikinci seferimizde belirlediğimiz noktalardan örnekler alacağız ve her iki seferin sonuçlarını birlikte değerlendireceğiz. Bunu hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım." dedi.
Çalışmada, ilk sefere kıyasla farklı noktalardan alınan numunelerde farklı parametrelere de bakılacağını bildiren Kula, şüphelendikleri noktalarda çalışmaları yoğunlaştıracaklarını aktardı.

Orman yangınlarının etkileri de incelenecek

Kula, şu bilgileri verdi:
"Özellikle atık su şüphesinin ihtimali artış kaydediyor, şüphelendiğimiz noktalardan farklı örnekler alarak, tahliller yapacağız. Orman yangınları dahil şüphelendiğimiz birçok neden vardı ama ilk mikrobiyolojik sonuçlara göre denize deşarj edilen atık sular sorunun kaynağı olarak öne çıkıyor. Şu anda kafamızda oluşmaya başlayan ve ağırlık kazanan ihtimal atık su deşarjları. Yeni seferimizde belki de bambaşka bir şey bulabiliriz."

NE OLMUŞTU?

İzmir Körfezi'nin Bayraklı ilçesi Turan mevkisinde 20 Ağustos'ta sahile ölü balıklar vurdu ve ardından kötü koku sorunu baş gösterdi. Her iki duruma, Bayraklı'nın yanı sıra Karşıyaka sahilinde de rastlandı.
İnceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgeden ve körfez açıklarından deniz suyu numuneleri aldı. İlk değerlendirmelerin ardından balık ölümlerinin, sudaki kirlilik ve buna bağlı olarak oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı açıklandı.
DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsünden bilim insanları kötü koku ve balık ölümlerini araştırmak üzere çıktıkları seferde 28 Ağustos’ta İzmir Körfezi'nin 11 noktasından numune aldı. TÜBİTAK MARMARA Araştırma Gemisi de İzmir Körfezi'nde çeşitli noktalarda inceleme yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla 1 Eylül'de İzmir Körfezi Bilim Kurulu oluşturuldu.
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