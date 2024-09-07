Kuşadası'nda gerçekleştirilen 'International Dog Show' hayvanseverlerin ilgi odağı oldu

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen 'Kuşadası International Dog Show' kentte başladı. Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından düzenlenen şov, bu yıl ilk kez Kuşadası'nda düzenlendi.