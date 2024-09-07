https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/kusadasinda-gerceklestirilen-international-dog-show-hayvanseverlerin-ilgi-odagi-oldu-1087769725.html
Kuşadası'nda gerçekleştirilen 'International Dog Show' hayvanseverlerin ilgi odağı oldu
Kuşadası'nda gerçekleştirilen 'International Dog Show' hayvanseverlerin ilgi odağı oldu
Sputnik Türkiye
Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen 'Kuşadası International Dog Show' kentte başladı. Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T12:29+0300
2024-09-07T12:29+0300
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фото, fotoğraf, köpek, güzellik yarışması, kuşadası, kuşadası belediyesi, yarışma
фото, fotoğraf, köpek, güzellik yarışması, kuşadası, kuşadası belediyesi, yarışma
Kuşadası'nda gerçekleştirilen 'International Dog Show' hayvanseverlerin ilgi odağı oldu
Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen 'Kuşadası International Dog Show' kentte başladı. Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından düzenlenen şov, bu yıl ilk kez Kuşadası'nda düzenlendi.
© İHA / EŞBER OKAYER-AW282732
Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İspanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan'dan sahipleriyle birlikte toplam 217 köpek katıldığı bildirildi.
Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İspanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan'dan sahipleriyle birlikte toplam 217 köpek katıldığı bildirildi.
© İHA / EŞBER OKAYER-AW282732
Üç gün boyunca sürecek olan yarışmanın ilk gününde duruşları, yürüyüşleri ve süsleriyle dikkat çeken köpekler ilgi odağı oldu.
Üç gün boyunca sürecek olan yarışmanın ilk gününde duruşları, yürüyüşleri ve süsleriyle dikkat çeken köpekler ilgi odağı oldu.
© İHA / EŞBER OKAYER-AW282732
Yarışma öncesi sahipleri tarafından tüyleri özenle taranan, fön çekilen ve süslenen köpekler ilgi odağıydı.
Yarışma öncesi sahipleri tarafından tüyleri özenle taranan, fön çekilen ve süslenen köpekler ilgi odağıydı.
© İHA / EŞBER OKAYER-AW282732
Yerli ırkların yanında 'Terrier', 'Alman Spitz', 'Malta köpeği', 'Chihuahua' gibi türler de yarışmada hünerlerini sergiledi.
Yerli ırkların yanında 'Terrier', 'Alman Spitz', 'Malta köpeği', 'Chihuahua' gibi türler de yarışmada hünerlerini sergiledi.
© İHA / EŞBER OKAYER-AW282732
Yarışma alanı dışında yürüyüş ve duruş çalışan köpekler, ırklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlara ayrılarak yarışacak.
Yarışma alanı dışında yürüyüş ve duruş çalışan köpekler, ırklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlara ayrılarak yarışacak.
© İHA / EŞBER OKAYER-AW282732
Etkinliğe katılan çocuklar, köpekleri sevebilmek için birbirleriyle yarıştı.
Etkinliğe katılan çocuklar, köpekleri sevebilmek için birbirleriyle yarıştı.
© İHA / EŞBER OKAYER-AW282732
Üç gün süreceği bildirilen yarışma, Pazar günü yapılan ödül töreniyle sona erecek.
Üç gün süreceği bildirilen yarışma, Pazar günü yapılan ödül töreniyle sona erecek.