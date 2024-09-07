https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/kahreden-tesaduf-10-ay-once-oglunun-hayatini-kaybettigi-caddede-minibusuyle-kopruden-dereye-uctu-1087765473.html
Kahreden tesadüf: 10 ay önce oğlunun hayatını kaybettiği caddede, minibüsüyle köprüden dereye uçtu
Kahreden tesadüf: 10 ay önce oğlunun hayatını kaybettiği caddede, minibüsüyle köprüden dereye uçtu
Sputnik Türkiye
Bursa'da servis minibüsü şoförü, 10 ay önce oğlunu trafik kazasında kaybettiği caddede, minibüsüyle köprüden dereye uçtu. Sürücünün durumu iyi. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T11:27+0300
2024-09-07T11:27+0300
2024-09-07T11:27+0300
türkiye
bursa
trafik kazası
okul servis minibüsü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087764998_2:0:998:560_1920x0_80_0_0_3d94f99933fbbdd21671f49874306a9d.jpg
Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan kazada, Yusuf A. idaresindeki 16 SYZ 31 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mandıras Deresi'ne uçtu. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı halde bekleyen Yusuf Aktaş'ı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf Aktaş'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Öte yandan minibüsün dereye uçma anı başka bir aracın kamerasına ile HTS kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Yusuf Aktaş'ın vücudunun çeşitli noktalarında kırıkların bulunduğunu ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kazada acı tesadüfYusuf Aktaş'ın oğlu Selçuk Aktaş'ın 10 ay önce aynı cadde üzerinde kullandığı aracın zeytinlik alana uçması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/sivas-erzincan-karayolunda-otobus-kazasi-cok-sayida-yarali-var-1087608089.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087764998_126:0:873:560_1920x0_80_0_0_b1550bf00894ea385ab16143c5f47206.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, trafik kazası, okul servis minibüsü
bursa, trafik kazası, okul servis minibüsü
Kahreden tesadüf: 10 ay önce oğlunun hayatını kaybettiği caddede, minibüsüyle köprüden dereye uçtu
Bursa'da servis minibüsü şoförü, 10 ay önce oğlunu trafik kazasında kaybettiği caddede, minibüsüyle köprüden dereye uçtu. Sürücünün durumu iyi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan kazada, Yusuf A. idaresindeki 16 SYZ 31 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mandıras Deresi'ne uçtu. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı halde bekleyen Yusuf Aktaş'ı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf Aktaş'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Öte yandan minibüsün dereye uçma anı başka bir aracın kamerasına ile HTS kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Yusuf Aktaş'ın vücudunun çeşitli noktalarında kırıkların bulunduğunu ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Yusuf Aktaş'ın oğlu Selçuk Aktaş'ın 10 ay önce aynı cadde üzerinde kullandığı aracın zeytinlik alana uçması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.