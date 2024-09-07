https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/kahreden-tesaduf-10-ay-once-oglunun-hayatini-kaybettigi-caddede-minibusuyle-kopruden-dereye-uctu-1087765473.html

Kahreden tesadüf: 10 ay önce oğlunun hayatını kaybettiği caddede, minibüsüyle köprüden dereye uçtu

Kahreden tesadüf: 10 ay önce oğlunun hayatını kaybettiği caddede, minibüsüyle köprüden dereye uçtu

Sputnik Türkiye

Bursa'da servis minibüsü şoförü, 10 ay önce oğlunu trafik kazasında kaybettiği caddede, minibüsüyle köprüden dereye uçtu. Sürücünün durumu iyi. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T11:27+0300

2024-09-07T11:27+0300

2024-09-07T11:27+0300

türkiye

bursa

trafik kazası

okul servis minibüsü

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Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan kazada, Yusuf A. idaresindeki 16 SYZ 31 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mandıras Deresi'ne uçtu. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dere içerisinde yaralı halde bekleyen Yusuf Aktaş'ı nefes kesen kurtarma operasyonuyla kurtardı. Sağlık ekipleri yaralı Yusuf Aktaş'a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Öte yandan minibüsün dereye uçma anı başka bir aracın kamerasına ile HTS kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Yusuf Aktaş'ın vücudunun çeşitli noktalarında kırıkların bulunduğunu ancak sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Kazada acı tesadüfYusuf Aktaş'ın oğlu Selçuk Aktaş'ın 10 ay önce aynı cadde üzerinde kullandığı aracın zeytinlik alana uçması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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bursa, trafik kazası, okul servis minibüsü