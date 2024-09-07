https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/kahramanmarasta-5-buyuklugunde-deprem-olmustu-bu-blok-oturuncaya-kadar-artcilar-devam-edecek--1087765822.html
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem olmuştu: 'Bu blok oturuncaya kadar artçılar devam edecek'
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem olmuştu: 'Bu blok oturuncaya kadar artçılar devam edecek'
Sputnik Türkiye
Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin beklenilen artçı deprem olmadığını belirterek, “Beklediğimiz artçı deprem meydana... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T11:37+0300
2024-09-07T11:37+0300
2024-09-07T11:37+0300
türkiye
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
adana
ulusal jeofizik ve volkanoloji enstitüsü (ingv)
jeoloji
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087765643_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16119dea0208bb0a2654a70e0214b362.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi.'6,6 büyüklüğünde deprem ile o bölge rahatlar'Depremden sonra açıklama yapan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, “Yaşanan deprem bir artçı depremdir. Hareket eden Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki 2. blok yerine oturmadı. Bu blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ile 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Melih Baki, her duruma hazırlıklı olmak gerektiğini ve önlemlerin alınmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/kahramanmarasta-korkutan-deprem--1087760736.html
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087765643_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_a5f28adcb6c372ef7084180f6d627247.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, adana, ulusal jeofizik ve volkanoloji enstitüsü (ingv), jeoloji
deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, adana, ulusal jeofizik ve volkanoloji enstitüsü (ingv), jeoloji
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem olmuştu: 'Bu blok oturuncaya kadar artçılar devam edecek'
Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin beklenilen artçı deprem olmadığını belirterek, “Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ile 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır” dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi.
'6,6 büyüklüğünde deprem ile o bölge rahatlar'
Depremden sonra açıklama yapan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, “Yaşanan deprem bir artçı depremdir. Hareket eden Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki 2. blok yerine oturmadı. Bu blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ile 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Melih Baki, her duruma hazırlıklı olmak gerektiğini ve önlemlerin alınmasını istedi.