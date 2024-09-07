https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/kahramanmarasta-5-buyuklugunde-deprem-olmustu-bu-blok-oturuncaya-kadar-artcilar-devam-edecek--1087765822.html

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem olmuştu: 'Bu blok oturuncaya kadar artçılar devam edecek'

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem olmuştu: 'Bu blok oturuncaya kadar artçılar devam edecek'

Sputnik Türkiye

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin beklenilen artçı deprem olmadığını belirterek, “Beklediğimiz artçı deprem meydana... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T11:37+0300

2024-09-07T11:37+0300

2024-09-07T11:37+0300

türkiye

deprem

6 şubat kahramanmaraş depremi

adana

ulusal jeofizik ve volkanoloji enstitüsü (ingv)

jeoloji

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'da merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenilirken deprem Gaziantep, Adana ve Osmaniye'de de hissedildi.'6,6 büyüklüğünde deprem ile o bölge rahatlar'Depremden sonra açıklama yapan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, “Yaşanan deprem bir artçı depremdir. Hareket eden Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki 2. blok yerine oturmadı. Bu blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek. Beklediğimiz artçı deprem meydana gelmedi. 7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ile 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır” ifadelerini kullandı.Öte yandan, Melih Baki, her duruma hazırlıklı olmak gerektiğini ve önlemlerin alınmasını istedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/kahramanmarasta-korkutan-deprem--1087760736.html

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Sputnik Türkiye

deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, adana, ulusal jeofizik ve volkanoloji enstitüsü (ingv), jeoloji