https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/devrim-muhafizlari-komutani-selamiden-iran-halkina-mesaj-yakinda-iyi-haberler-duyacaksiniz-1087230517.html

Devrim Muhafızları Komutanı Selami'den İran halkına mesaj: 'Yakında iyi haberler duyacaksınız'

Devrim Muhafızları Komutanı Selami'den İran halkına mesaj: 'Yakında iyi haberler duyacaksınız'

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Selami İranlılara gönderdiği mesajda, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesi nedeniyle İsrail'den... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T23:29+0300

2024-08-24T23:29+0300

2024-08-24T23:30+0300

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iran

iran devrim muhafızları

hüseyin selami

general hüseyin selami

ismail haniye

israil

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İran basınında yer alan habere göre, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, İsrail'e ölüm” sloganları atan ve Haniye'nin kanının intikamının alınmasını talep eden Erbain hacılarını ziyaret etti.Ziyaret yerinden ayrılmadan önce bir arabaya binen Devrim Muhafızları Komutanı Selami kendisine intikamla ilgili soru soranlara tek bir cümleyle yanıt vererek, “Allah'ın izniyle intikamla ilgili iyi haberler duyacaksınız" cümlesini kaydetti.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile yaptığı telefon görüşmelerinde Tahran'ın İsrail'e cevap verme hakkından vazgeçmeyeceğini dile getirmişti.Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani 'İsrail'i cezalandırma' konusundaki hakkını uygun zamanda kullanacaklarını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/iran-disisleri-bakani-arakciden-ingiltere-ve-fransaya-israile-cevap-verme-hakkindan-vazgecmeyecegiz-1087198768.html

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iran, iran devrim muhafızları, hüseyin selami, general hüseyin selami, ismail haniye, israil