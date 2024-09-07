https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/ingiltere-ukrayna-ordusu-personeline-yonelik-interflex-egitim-programi-uzatilacak-1087757432.html

İngiltere: Ukrayna ordusu personeline yönelik Interflex eğitim programı uzatılacak

İngiltere: Ukrayna ordusu personeline yönelik Interflex eğitim programı uzatılacak

Sputnik Türkiye

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu personeline yönelik Interflex eğitim programının uzatılacağını duyurdu. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T01:22+0300

2024-09-07T01:22+0300

2024-09-07T01:21+0300

ukrayna krizi

ingiltere

ingiltere savunma bakanlığı

ukrayna silahlı kuvvetleri

eğitim

ukrayna savunma temas grubu

john healey

abd

nato

ramstein hava üssü

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik Interflex eğitim programını 2025 yılı sonuna kadar uzatacağı belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna cephe hattından çıkarılan dersler dikkate alınarak sürdürülen eğitim operasyonunun bu yıl sona ermesi planlanmıştı, ancak 2025'in sonuna kadar devam etmesi kararı alındı” ifadelerine yer verildi.Ukrayna ordusu personeline yönelik Interflex eğitim programının uzatılacağı kararı, Almanya'daki ABD Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında İngiltere Savunma Bakanı John Healey tarafından duyuruldu.Bu program kapsamında İngiltere, 2022’den bu yana 45 binden fazla Ukraynalı askeri eğitti.Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı, Haziran 2022'de başlatılan eğitim operasyonu Interflex'in 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana İngiltere topraklarındaki en büyük askeri eğitim programı olduğunu belirtmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının barışçıl çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oyun’ olduğunu savunuyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rus ordusu için meşru hedef olduğunu açıklamıştı. Lavrov, ABD ve NATO'nun silah tedarik ederek ve aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında Ukraynalı askerleri eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söylemişti.Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakereler önünde engel ve olumsuz bir etkisi olacağını dile getirmişti.

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ingiltere, ingiltere savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, eğitim, ukrayna savunma temas grubu, john healey, abd, nato, ramstein hava üssü