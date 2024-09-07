https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/icme-suyu-hatti-tamiri-sirasinda-dogalgaz-borusunda-patlama-gerceklesti-1087758622.html

İçme suyu hattı tamiri sırasında doğalgaz borusunda patlama gerçekleşti

İçme suyu hattı tamiri sırasında doğalgaz borusunda patlama gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Amasya'da içme suyu hattındaki arızanın giderilmesi çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T03:17+0300

2024-09-07T03:17+0300

2024-09-07T03:17+0300

türkiye

su

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

doğalgaz patlaması

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087758465_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5b8fca968457e2d1f719fb722ba8fdd9.jpg

Amasya’nın Suluova ilçesinde Suluova Belediyesi su arıza ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Bir apartmanın yanında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri alevlerin binaya sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Su ve doğalgaz hattındaki arıza yangının söndürülmesinin ardından onarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/hatayda-gece-aydinlandi-gokyuzunde-suzulen-parlak-cisim-1087758341.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

su, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması, yangın