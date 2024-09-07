https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/icme-suyu-hatti-tamiri-sirasinda-dogalgaz-borusunda-patlama-gerceklesti-1087758622.html
İçme suyu hattı tamiri sırasında doğalgaz borusunda patlama gerçekleşti
İçme suyu hattı tamiri sırasında doğalgaz borusunda patlama gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Amasya'da içme suyu hattındaki arızanın giderilmesi çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T03:17+0300
2024-09-07T03:17+0300
2024-09-07T03:17+0300
türkiye
su
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
doğalgaz patlaması
yangın
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Amasya’nın Suluova ilçesinde Suluova Belediyesi su arıza ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Bir apartmanın yanında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri alevlerin binaya sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Su ve doğalgaz hattındaki arıza yangının söndürülmesinin ardından onarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/hatayda-gece-aydinlandi-gokyuzunde-suzulen-parlak-cisim-1087758341.html
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su, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması, yangın
su, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, doğalgaz patlaması, yangın
İçme suyu hattı tamiri sırasında doğalgaz borusunda patlama gerçekleşti
Amasya'da içme suyu hattındaki arızanın giderilmesi çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı.
Amasya’nın Suluova ilçesinde Suluova Belediyesi su arıza ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Bir apartmanın yanında meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri alevlerin binaya sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Su ve doğalgaz hattındaki arıza yangının söndürülmesinin ardından onarıldı.