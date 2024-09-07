https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/futbola-tayfun-engeli-rusya-tayland-maci-iptal-1087761889.html

Futbola tayfun engeli: Rusya-Tayland maçı iptal

Futbola tayfun engeli: Rusya-Tayland maçı iptal

Sputnik Türkiye

Asya'nın bu yılki en güçlü fırtınası olan Süper Tayfun Yagi’nin Vietnam’a ulaşması nedeniyle bugün başkent Hanoi’de oynanması gereken Rusya-Taylan futbol... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

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tayland

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tayfun

çin

filipinler

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Rusya Futbol Birliği, bugün Vietnam’ın başkenti Hanoi’de saat 16.00’da (TSİ) oynanması gereken Rusya-Tayland hazırlık maçının kötü hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.Önce Vietnam Futbol Federasyonu, maçın ertelendiğini bildirdi.Kısa süre sonra Rusya Futbol Birliği’nden yapılan açıklamada, “Rusya ile Tayland arasındaki maç kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Karar, halihazırda yağan yağış miktarı ve Hanoi'de önümüzdeki 24 saat için hava durumu tahmini dikkate alınarak alındı” ifadesine yer verildi.Rusya ulusal futbol takımı, Asya hazırlık maçları turu kapsamında, 5 Eylül’de Vietnam’la oynanan maçı 3-0’lık skorla kazanmıştı. Maç başladığında sıcaklık 35 derece, nem oranı da yüzde 80 civarındaydı. Devre arasında sağanak yağmur yağarken rüzgar şiddetlenmişti.Yılın en büyük ikinci siklonu Vietnam’a ulaştıGeçtiğimiz günlerde Filipinler'de 16 kişinin ölümüne yol açan Yagi Tayfunu, Çin'in Hainan eyaletinin ardından Vietnam'ın kuzeyine ulaştı. Merkezine yakın bölgelerde hızı saatte 234 kilometreyi bulan rüzgarlara sahip Yagi, bu yıl şimdiye kadar meydana gelen en güçlü ikinci tropikal siklon olarak kayıtlara geçti. Bu siklon, 5. kategorideki Atlantik Kasırgası Beryl'den sonra geliyor. Ayrıca, Pasifik havzasında 2024'ün en şiddetlisi olarak kayıtlara geçti.Vietnam Havacılık İdaresi Başkanı Dinh Viet Thang, Yagi tayfunu nedeniyle cumartesi günü Hanoi'deki Uluslararası Noi Bai Havalimanı da dahil olmak üzere bölgedeki dört havalimanının kapalı olacağını açıkladı.Ayrıca, bölgede dünden itibaren balıkçı teknelerinin denize açılmasının ve tur gemilerinin hafta sonuna kadar sefere çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

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