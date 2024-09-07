https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/basaksehirde-uefa-soku-sert-yaptirimlar-men-ve-ceza-geliyor-1087761034.html

Başakşehir’de UEFA şoku: Sert yaptırımlar, men ve ceza geliyor

Başakşehir’de UEFA şoku: Sert yaptırımlar, men ve ceza geliyor

Sputnik Türkiye

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e ceza verildiğini açıkladı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T10:03+0300

2024-09-07T10:03+0300

2024-09-07T10:03+0300

spor

başakşehir

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

ceza

uefa

uefa avrupa ligi

uefa avrupa konferans ligi

uefa şampiyonlar ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087754449_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8d9437c7ea5520757aafeb7303342d2f.jpg

UEFA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor dahil Milan (İtalya), Inter (İtalya), Monaco (Fransa), Olimpik Marsilya (Fransa), Paris Saint-Germain (Fransa), ve Royal Antwerp (Belçika) takımlarının 2023 mali yılı için belirlenen ara mali hedefleri yerine getirdiğinin tespit edildiği ve finansal kurallar çerçevesinde bu kulüplere herhangi bir ceza verilmediği kaydedildi.Başakşehir'in ise 2023-24 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle kulübün, 2024-25 sezonunda Futbol kazanç kuralına uymaması durumunda sonraki 3 sezonda katılmaya hak kazanacağı ilk UEFA kulüp müsabakasından men edilmesi; kulübün 2024-25 sezonu için A Listesine kaydedebileceği oyuncu sayısının 23 ile sınırlandırılması; yeni transfer edilen oyuncuların 2024-25 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin Euro para cezası verilmesine karar verildi.Avrupa devleri de ceza almıştıÖte yandan, mali durumlarıyla ilgili bilgilerini geç gönderdikleri için Aston Villa (İngiltere) 60 bin Euro, Olimpik Marsilya (Fransa) ise 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Roma (İtalya), 2023 mali yılı için belirlenen ara hedefi kısmen aşması nedeniyle 2 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/hafta-sonu-plan-yapanlar-dikkat-meteoroloji-6-ilde-saganak-yagis-firtina-ve-sel-uyarisinda-bulundu-1087760120.html

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

başakşehir, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, uefa, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, uefa şampiyonlar ligi