https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/basaksehirde-uefa-soku-sert-yaptirimlar-men-ve-ceza-geliyor-1087761034.html
Başakşehir’de UEFA şoku: Sert yaptırımlar, men ve ceza geliyor
Başakşehir’de UEFA şoku: Sert yaptırımlar, men ve ceza geliyor
Sputnik Türkiye
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e ceza verildiğini açıkladı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T10:03+0300
2024-09-07T10:03+0300
2024-09-07T10:03+0300
spor
başakşehir
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
ceza
uefa
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UEFA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor dahil Milan (İtalya), Inter (İtalya), Monaco (Fransa), Olimpik Marsilya (Fransa), Paris Saint-Germain (Fransa), ve Royal Antwerp (Belçika) takımlarının 2023 mali yılı için belirlenen ara mali hedefleri yerine getirdiğinin tespit edildiği ve finansal kurallar çerçevesinde bu kulüplere herhangi bir ceza verilmediği kaydedildi.Başakşehir'in ise 2023-24 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle kulübün, 2024-25 sezonunda Futbol kazanç kuralına uymaması durumunda sonraki 3 sezonda katılmaya hak kazanacağı ilk UEFA kulüp müsabakasından men edilmesi; kulübün 2024-25 sezonu için A Listesine kaydedebileceği oyuncu sayısının 23 ile sınırlandırılması; yeni transfer edilen oyuncuların 2024-25 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin Euro para cezası verilmesine karar verildi.Avrupa devleri de ceza almıştıÖte yandan, mali durumlarıyla ilgili bilgilerini geç gönderdikleri için Aston Villa (İngiltere) 60 bin Euro, Olimpik Marsilya (Fransa) ise 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Roma (İtalya), 2023 mali yılı için belirlenen ara hedefi kısmen aşması nedeniyle 2 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/hafta-sonu-plan-yapanlar-dikkat-meteoroloji-6-ilde-saganak-yagis-firtina-ve-sel-uyarisinda-bulundu-1087760120.html
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başakşehir, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, uefa, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, uefa şampiyonlar ligi
başakşehir, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza, uefa, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi, uefa şampiyonlar ligi
Başakşehir’de UEFA şoku: Sert yaptırımlar, men ve ceza geliyor
UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB), Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e ceza verildiğini açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'den Beşiktaş ve Trabzonspor dahil Milan (İtalya), Inter (İtalya), Monaco (Fransa), Olimpik Marsilya (Fransa), Paris Saint-Germain (Fransa), ve Royal Antwerp (Belçika) takımlarının 2023 mali yılı için belirlenen ara mali hedefleri yerine getirdiğinin tespit edildiği ve finansal kurallar çerçevesinde bu kulüplere herhangi bir ceza verilmediği kaydedildi.
Başakşehir'in ise 2023-24 sezonunda öngörülen nihai finansal hedefi kısmen aşması nedeniyle kulübün, 2024-25 sezonunda Futbol kazanç kuralına uymaması durumunda sonraki 3 sezonda katılmaya hak kazanacağı ilk UEFA kulüp müsabakasından men edilmesi; kulübün 2024-25 sezonu için A Listesine kaydedebileceği oyuncu sayısının 23 ile sınırlandırılması; yeni transfer edilen oyuncuların 2024-25 sezonu için A listesine kaydedilme olanağının kısıtlanması ve 100 bin Euro para cezası verilmesine karar verildi.
Avrupa devleri de ceza almıştı
Öte yandan, mali durumlarıyla ilgili bilgilerini geç gönderdikleri için Aston Villa (İngiltere) 60 bin Euro, Olimpik Marsilya (Fransa) ise 20 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Roma (İtalya), 2023 mali yılı için belirlenen ara hedefi kısmen aşması nedeniyle 2 milyon Euro para cezasına çarptırıldı.