https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/fransizlar-sokaklara-cikti-merkez-sagin-adayi-barnierin-yeni-basbakan-olarak-atanmasi-protestolara-1087780336.html
Fransızlar sokaklara çıktı: Merkez sağın adayı Barnier'in yeni başbakan olarak atanması protestolara neden oldu
Fransızlar sokaklara çıktı: Merkez sağın adayı Barnier'in yeni başbakan olarak atanması protestolara neden oldu
Sputnik Türkiye
Fransa'da binlerce kişi Cumhurbaşkanı Macron'un, sandıktan birinci parti olarak çıkan sol ittifakın adayı yerine merkez sağın adayı Michel Barnier'i yeni... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T18:00+0300
2024-09-07T18:00+0300
2024-09-07T18:00+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkede uzun süre devam eden siyasi krizin ardından seçimden sol ittifakın birinci çıkmasına rağmen merkez sağın adayı eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'i Başbakan olarak ataması büyük tepki çekti. İşçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partilerin protesto çağrısı üzerine binlerce kişi bugün ülke genelinde sokaklara döküldü. Paris, Bordeaux, Lyon, Nice gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu 130 farklı noktada gösteri düzenleniyor. Bazı protestocuların Filistin bayrakları taşıdığı gösterilerde 'demokrasinin reddi' ve 'çalınmış seçim' gibi sloganları atıldı.Ne olmuştu?Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) büyük bir başarı elde etmesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshedip erken seçim kararı almasına neden olmuştu. Erken genel seçimlerin 30 Haziran’da yapılan ilk turunda 28 yaşındaki Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 33,15’ini alarak birinci parti olurken, 7 Temmuz’da gerçekleştirilen ikinci turda ise Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) oluşan Yeni Halk Cephesi ittifakı seçimi birinci tamamlamıştı. Ancak hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamamıştı.Seçimlerde birinci olan Yeni Halk Cephesi başbakan adayı olarak Lucie Castets'i göstermiş, Macron, Castets'in Ulusal Meclis'te güven oyu almasının mümkün olmadığını belirtmiş ve başbakan olarak atamayı reddetmişti. Macron, 5 Eylül’de merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Partisinden Michel Barnier'i Başbakan olarak atama kararı almıştı. Öte yandan, Michel Barnier başbakan olarak seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sol görüşlü politikacılar da dahil olmak üzere her kesimden politikacıların bulunduğu bir hükümet kurmaya açık olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/macron-sonunda-kararini-verdi-yeni-basbakan-michel-barnier-1087685550.html
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fransa, emmanuel macron, seçim, başbakan, michel barnier, protestolar, paris
fransa, emmanuel macron, seçim, başbakan, michel barnier, protestolar, paris
Fransızlar sokaklara çıktı: Merkez sağın adayı Barnier'in yeni başbakan olarak atanması protestolara neden oldu
Fransa'da binlerce kişi Cumhurbaşkanı Macron'un, sandıktan birinci parti olarak çıkan sol ittifakın adayı yerine merkez sağın adayı Michel Barnier'i yeni başbakan olarak atamasını protesto etti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkede uzun süre devam eden siyasi krizin ardından seçimden sol ittifakın birinci çıkmasına rağmen merkez sağın adayı eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'i Başbakan olarak ataması büyük tepki çekti.
İşçi sendikaları ve sol görüşlü siyasi partilerin protesto çağrısı üzerine binlerce kişi bugün ülke genelinde sokaklara döküldü. Paris, Bordeaux, Lyon, Nice gibi şehirlerin de aralarında bulunduğu 130 farklı noktada gösteri düzenleniyor. Bazı protestocuların Filistin bayrakları taşıdığı gösterilerde 'demokrasinin reddi' ve 'çalınmış seçim' gibi sloganları atıldı.
Fransa'da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) büyük bir başarı elde etmesi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ulusal Meclis'i feshedip erken seçim kararı almasına neden olmuştu. Erken genel seçimlerin 30 Haziran’da yapılan ilk turunda 28 yaşındaki Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 33,15’ini alarak birinci parti olurken, 7 Temmuz’da gerçekleştirilen ikinci turda ise Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Fransa Komünist Partisi'nden (PCF) oluşan Yeni Halk Cephesi ittifakı seçimi birinci tamamlamıştı. Ancak hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamamıştı.
Seçimlerde birinci olan Yeni Halk Cephesi başbakan adayı olarak Lucie Castets'i göstermiş, Macron, Castets'in Ulusal Meclis'te güven oyu almasının mümkün olmadığını belirtmiş ve başbakan olarak atamayı reddetmişti. Macron, 5 Eylül’de merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Partisinden Michel Barnier'i Başbakan olarak atama kararı almıştı. Öte yandan, Michel Barnier başbakan olarak seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, sol görüşlü politikacılar da dahil olmak üzere her kesimden politikacıların bulunduğu bir hükümet kurmaya açık olduğunu söylemişti.