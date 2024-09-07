https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/erzuruma-mevsimin-ilk-kari-yagdi-1087783192.html
Erzurum'a mevsimin ilk karı yağdı
Erzurum'a mevsimin ilk karı yağdı
Sputnik Türkiye
Kent merkezinde hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece düştüğü Erzurum’a mevsimin ilk karı yağdı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T21:39+0300
2024-09-07T21:39+0300
2024-09-07T21:39+0300
yaşam
türkiye
erzurum
palandöken
palandöken dağları
kar
eylül
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087783035_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_bffafa37bb2570ad94a3ec7666b9df5e.jpg
Sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur Palandöken’in yüksek kesimlerinde kar şeklinde etkili oldu.Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken kent merkezinde hava sıcaklığında 10 derece düşüş yaşandı.Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yeniden mevsim normallerine döneceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/milli-sporcu-ibrahim-bolukbasi-pariste-altin-madalya-kazandi-1087782608.html
erzurum
palandöken
palandöken dağları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/07/1087783035_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_b5fe2fd30e49bf0e2b1d56c057fb7954.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, erzurum, palandöken, palandöken dağları, kar, eylül
türkiye, erzurum, palandöken, palandöken dağları, kar, eylül
Erzurum'a mevsimin ilk karı yağdı
Kent merkezinde hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece düştüğü Erzurum’a mevsimin ilk karı yağdı.
Sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur Palandöken’in yüksek kesimlerinde kar şeklinde etkili oldu.
Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken kent merkezinde hava sıcaklığında 10 derece düşüş yaşandı.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yeniden mevsim normallerine döneceğini belirtti.