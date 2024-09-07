https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/erzuruma-acil-inis-yapan-ucaktaki-bomba-ihbari-asilsiz-cikti-1087757136.html
Erzurum'a acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
Erzurum'a acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
Sputnik Türkiye
Hindistan'dan Almanya'ya uçuş yapan yolcu uçağında yapılan bomba ihbarıyla Erzurum'a iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T01:10+0300
2024-09-07T01:10+0300
2024-09-07T01:10+0300
türkiye
erzurum
erzurum havalimanı
bomba ihbarı
hindistan
almanya
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Hindistan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağının bomba ihbarı sonucu saat 16.30 sularında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak durumunda kalmasıyla yolcuların tümünün ve mürettebatın tahliyesi ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu ihbarın asılsız çıktığını ifade etti. Saat 23.30 itibarıyla arama çalışmalarının sonlandırıldığını belirten Çiftçi, "Uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazıyla hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Saat 23.30 itibarıyla bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havaalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu. Artık ilimize gelecek veya ilimizden gidecek bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda" dedi. Yolcular Frankfurt'a devam edecek Vali Çiftçi açıklamasında, mürettebatın ve yolcuların istirahate çekildiklerini dile getirerek, "Yolcular, havaalanımızın dış hatlar terminalinde istirahat ediyor. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 07.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına, Frankfurt'a devam edecekler" ifadelerinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/hindistandan-almanyaya-giden-ucak-erzuruma-acil-inis-yapti-bomba-ihbari-yapildi-1087744096.html
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erzurum, erzurum havalimanı, bomba ihbarı, hindistan, almanya
erzurum, erzurum havalimanı, bomba ihbarı, hindistan, almanya
Erzurum'a acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
Hindistan'dan Almanya'ya uçuş yapan yolcu uçağında yapılan bomba ihbarıyla Erzurum'a iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Hindistan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağının bomba ihbarı sonucu saat 16.30 sularında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmak durumunda kalmasıyla yolcuların tümünün ve mürettebatın tahliyesi ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu ihbarın asılsız çıktığını ifade etti.
Saat 23.30 itibarıyla arama çalışmalarının sonlandırıldığını belirten Çiftçi, "Uçağın bagaj kısmındaki bütün yolculara ait bavullar, bagajlar indirildi. Onların da hem X-ray cihazıyla hem de arama köpeği marifetiyle arama çalışmaları tamamlandı. Saat 23.30 itibarıyla bütün arama tarama çalışmalarını sonlandırmış olduk. Yaptığımız çalışmaların neticesinde bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Bunun neticesinde de ilimiz havaalanında uygulanan uçuş yasağı kaldırılmış oldu. Artık ilimize gelecek veya ilimizden gidecek bütün uçaklar rahatlıkla havalanabilecek durumda" dedi.
Yolcular Frankfurt'a devam edecek
Vali Çiftçi açıklamasında, mürettebatın ve yolcuların istirahate çekildiklerini dile getirerek, "Yolcular, havaalanımızın dış hatlar terminalinde istirahat ediyor. Onların da bütün ihtiyaçları karşılanmış durumda. Yarın saat 07.25 gibi Hindistan'ın Mumbai şehrinden yeni bir uçak gelecek. O uçakla yolcular tekrar yollarına, Frankfurt'a devam edecekler" ifadelerinde bulundu.