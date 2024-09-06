Türkiye
Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a acil iniş yaptı: Bomba ihbarı yapıldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Homeros kimdir?
07:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
08:46
62 dk
YERİ VE ZAMANI
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
10:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
İŞKUR'un yeni çalışma planı tartışma çıkardı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Masada bırakılan çöpe kişi başı 40 bin lira ceza
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bugün ilköğretimin tarihçesi ile başlayıp, dünyadan eğitim sistemi örnekleri ile devam edeceğiz.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TGB Genel Sekreteri Kum: O çuvalı emperyalizmin başına geçirdik
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
17:11
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
17:23
8 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ülkede silah almak pazardan patates almaktan daha kolay'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Engin Polat tahliye edildi, avukatı Radyo Sputnik'e konuştu: 'Olması gereken adil bir karar'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de 9 Eylül itibarıyla başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri belli oldu.
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
15:18
9 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
15:39
6 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
15:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Erdoğan-Sisi görüşmesi sonrası geriye kalan tek konu Suriye dosyası'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
17:42
1 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
17:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
18:17
5 dk
ÖZEL HABER
Oğul Biden suçlamayı kabul etti: Af gelecek mi?
18:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/hindistandan-almanyaya-giden-ucak-erzuruma-acil-inis-yapti-bomba-ihbari-yapildi-1087744096.html
Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a acil iniş yaptı: Bomba ihbarı yapıldı
Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a acil iniş yaptı: Bomba ihbarı yapıldı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine havalanan yolcu uçağında bomba olduğu yönünde ihbar alındı. Uçak Erzurum Havalimanı’na acil iniş... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T17:33+0300
2024-09-06T17:57+0300
türkiye
hindistan
uçak
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087744697_0:146:1954:1245_1920x0_80_0_0_955827a112f375712a54b0506f581279.jpg
Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine havalanan yolcu uçağında bomba olduğu yönünde ihbar alındı. Uçakta bomba ihbarı yapıldıUçak Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı.Hava sahası kapatıldıBomba ihbar yapılan Hindistan uçağı Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı.Yolcular güvenli şekilde tahliye edildiErzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi.Çiftçi, "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/alti-kisinin-yaralandigi-thy-ucaginin-ici-turbulans-sonrasi-goruntulendi-1087703211.html
türkiye
hindistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087744697_5:0:1954:1462_1920x0_80_0_0_5f20e7fe52ab2ab241ebe3490dce3ee9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hindistan uçağı bomba ihbarı, hindistan almanya uçağı bomba, türkiye uçak bomba ihbarı, erzurum bomba ihbarı, uçak bomba ihbarı
hindistan uçağı bomba ihbarı, hindistan almanya uçağı bomba, türkiye uçak bomba ihbarı, erzurum bomba ihbarı, uçak bomba ihbarı

Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a acil iniş yaptı: Bomba ihbarı yapıldı

17:33 06.09.2024 (güncellendi: 17:57 06.09.2024)
© AA / Hilmi Tunahan KarakayaHindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a acil iniş yaptı: Bomba ihbarı yapıldı
Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a acil iniş yaptı: Bomba ihbarı yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA / Hilmi Tunahan Karakaya
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine havalanan yolcu uçağında bomba olduğu yönünde ihbar alındı. Uçak Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine havalanan yolcu uçağında bomba olduğu yönünde ihbar alındı.

Uçakta bomba ihbarı yapıldı

Uçak Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Hava sahası kapatıldı

© Hilmi Tunahan KarakayaErzurum
Erzurum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
Erzurum
© Hilmi Tunahan Karakaya
Bomba ihbar yapılan Hindistan uçağı Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi.
Çiftçi, "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
TÜRKİYE
Altı kişinin yaralandığı THY uçağının içi türbülans sonrası görüntülendi
Dün, 21:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала