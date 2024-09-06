https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/hindistandan-almanyaya-giden-ucak-erzuruma-acil-inis-yapti-bomba-ihbari-yapildi-1087744096.html

Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a acil iniş yaptı: Bomba ihbarı yapıldı

Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a acil iniş yaptı: Bomba ihbarı yapıldı

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine havalanan yolcu uçağında bomba olduğu yönünde ihbar alındı. Uçak Erzurum Havalimanı’na acil iniş... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T17:33+0300

2024-09-06T17:33+0300

2024-09-06T17:57+0300

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Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine havalanan yolcu uçağında bomba olduğu yönünde ihbar alındı. Uçakta bomba ihbarı yapıldıUçak Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı.Hava sahası kapatıldıBomba ihbar yapılan Hindistan uçağı Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı.Yolcular güvenli şekilde tahliye edildiErzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi.Çiftçi, "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.

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