https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/hindistandan-almanyaya-giden-ucak-erzuruma-acil-inis-yapti-bomba-ihbari-yapildi-1087744096.html
Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a acil iniş yaptı: Bomba ihbarı yapıldı
Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a acil iniş yaptı: Bomba ihbarı yapıldı
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine havalanan yolcu uçağında bomba olduğu yönünde ihbar alındı. Uçak Erzurum Havalimanı’na acil iniş... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T17:33+0300
2024-09-06T17:33+0300
2024-09-06T17:57+0300
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Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine havalanan yolcu uçağında bomba olduğu yönünde ihbar alındı. Uçakta bomba ihbarı yapıldıUçak Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı.Hava sahası kapatıldıBomba ihbar yapılan Hindistan uçağı Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı.Yolcular güvenli şekilde tahliye edildiErzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi.Çiftçi, "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.
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Hindistan'dan Almanya'ya giden uçak Erzurum'a acil iniş yaptı: Bomba ihbarı yapıldı
17:33 06.09.2024 (güncellendi: 17:57 06.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine havalanan yolcu uçağında bomba olduğu yönünde ihbar alındı. Uçak Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine havalanan yolcu uçağında bomba olduğu yönünde ihbar alındı.
Uçakta bomba ihbarı yapıldı
Uçak Erzurum Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Bomba ihbar yapılan Hindistan uçağı Erzurum Havaalanı'na acil iniş yaptı. Erzurum hava sahası uçuşlara kapatıldı.
Yolcular güvenli şekilde tahliye edildi
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 247 yolcu ile mürettebatın bulunduğunu söyledi.
Çiftçi, "Şu an ekipler sahada, valizleri arıyor. AFAD ekipleri, yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. Emniyet, polis özel harekat, tüm ekiplerimiz sahada. Bütün ekiplerimiz, uçağın içinde ve etrafında güvenlik önlemini aldılar. Erzurum hava sahası uçuşa kapatıldı." diye konuştu.