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Türkiye'den kaçırılan 2 bin 500 yıllık altın kolye 'yuvasına' dönüyor
Türkiye'den kaçırılan 2 bin 500 yıllık altın kolye 'yuvasına' dönüyor
Sputnik Türkiye
Manisa'dan 1970'lerde kaçırılan ve 1982'den beri ABD'de bir müzede sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye Türkiye'ye iade edildi. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, titizlikle yürütülen uzun çalışmalar sonucu, 1982'de Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonuna aldığı altın kolyenin Manisa'nın Bintepeler olarak bilinen nekropol alanına ait olduğunu tespit etti. Bakanlık tarafından yürütülen arşiv araştırmaları sonucu, kolyenin 1970'lerde Bintepeler bölgesinde yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu alandan yasa dışı kazılarla çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu aracılığıyla Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nden bu eserin iadesini istedi. Başvuruyu inceleyen müze yönetimi kolyenin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Topraklarına geri dönüyorTürkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen törenle Türk yetkililere teslim edilen kolye yıllar sonra topraklarına dönecek. New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, kolyenin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, altın ve karnelyan taşlarından yapılmış nar şeklinde boncuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/kultur-ve-turizm-bakanligi-bu-yil-toplam-19-eserin-daha-iadesini-sagladik-1086085294.html
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kültür ve turizm bakanlığı, abd, boston, boston başkonsolosluğu, lidyalılar, tarihi eser, tarihi eser operasyonu
kültür ve turizm bakanlığı, abd, boston, boston başkonsolosluğu, lidyalılar, tarihi eser, tarihi eser operasyonu

Türkiye'den kaçırılan 2 bin 500 yıllık altın kolye 'yuvasına' dönüyor

09:47 04.09.2024
© AA / Joseph Preziosokolye
kolye - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© AA / Joseph Prezioso
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Manisa'dan 1970'lerde kaçırılan ve 1982'den beri ABD'de bir müzede sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye Türkiye'ye iade edildi.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, titizlikle yürütülen uzun çalışmalar sonucu, 1982'de Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonuna aldığı altın kolyenin Manisa'nın Bintepeler olarak bilinen nekropol alanına ait olduğunu tespit etti.
© AA / Joseph Preziosokolye
kolye - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
kolye
© AA / Joseph Prezioso
Bakanlık tarafından yürütülen arşiv araştırmaları sonucu, kolyenin 1970'lerde Bintepeler bölgesinde yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu alandan yasa dışı kazılarla çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu aracılığıyla Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nden bu eserin iadesini istedi. Başvuruyu inceleyen müze yönetimi kolyenin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi.

Topraklarına geri dönüyor

© AA / Joseph Preziosokolye
kolye - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
kolye
© AA / Joseph Prezioso
Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen törenle Türk yetkililere teslim edilen kolye yıllar sonra topraklarına dönecek.
New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, kolyenin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, altın ve karnelyan taşlarından yapılmış nar şeklinde boncuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.
Demirel, "Eser, milattan önce 6'ncı veya 5'inci yüzyıla tarihlendirilmekte olup Lidya sanatının karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Günümüze kadar iyi korunmuş olan bu eser, Manisa Müzesi Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Bintepeler nekropol alanından çıkan diğer eserlerle benzerlik göstermektedir. Bu eserin iadesi hem arkeolojik araştırmaların ilerlemesi hem de kültürel mirasımızın korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir." diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıl İngiltere, İtalya ve ABD'den iadesi sağlanan 19 eserin Türkiye'nin kültürel hazinesine yeniden kazandırıldığını bildirdi. Yurda döndürülen eserlerden birisi de Milet Kökenli Kore Torsosu'' oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2024
TÜRKİYE
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Bu yıl toplam 19 eserin daha iadesini sağladık
21 Temmuz, 19:27
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