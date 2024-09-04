https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/turkiyeden-kacirilan-2-bin-500-yillik-altin-kolye-yuvasina-donuyor-1087619036.html
Türkiye'den kaçırılan 2 bin 500 yıllık altın kolye 'yuvasına' dönüyor
Türkiye'den kaçırılan 2 bin 500 yıllık altın kolye 'yuvasına' dönüyor
Sputnik Türkiye
Manisa'dan 1970'lerde kaçırılan ve 1982'den beri ABD'de bir müzede sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye Türkiye'ye iade edildi. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T09:47+0300
2024-09-04T09:47+0300
2024-09-04T09:47+0300
yaşam
kültür ve turizm bakanlığı
abd
boston
boston başkonsolosluğu
lidyalılar
tarihi eser
tarihi eser operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087617805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c6d055722b4f3c2e3774ae5ddad139.jpg
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, titizlikle yürütülen uzun çalışmalar sonucu, 1982'de Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonuna aldığı altın kolyenin Manisa'nın Bintepeler olarak bilinen nekropol alanına ait olduğunu tespit etti. Bakanlık tarafından yürütülen arşiv araştırmaları sonucu, kolyenin 1970'lerde Bintepeler bölgesinde yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu alandan yasa dışı kazılarla çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu aracılığıyla Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nden bu eserin iadesini istedi. Başvuruyu inceleyen müze yönetimi kolyenin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Topraklarına geri dönüyorTürkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen törenle Türk yetkililere teslim edilen kolye yıllar sonra topraklarına dönecek. New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, kolyenin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, altın ve karnelyan taşlarından yapılmış nar şeklinde boncuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/kultur-ve-turizm-bakanligi-bu-yil-toplam-19-eserin-daha-iadesini-sagladik-1086085294.html
boston
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087617805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6ed7bc786341d5301c58cd20d9dcd56f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kültür ve turizm bakanlığı, abd, boston, boston başkonsolosluğu, lidyalılar, tarihi eser, tarihi eser operasyonu
kültür ve turizm bakanlığı, abd, boston, boston başkonsolosluğu, lidyalılar, tarihi eser, tarihi eser operasyonu
Türkiye'den kaçırılan 2 bin 500 yıllık altın kolye 'yuvasına' dönüyor
Manisa'dan 1970'lerde kaçırılan ve 1982'den beri ABD'de bir müzede sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye Türkiye'ye iade edildi.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, titizlikle yürütülen uzun çalışmalar sonucu, 1982'de Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonuna aldığı altın kolyenin Manisa'nın Bintepeler olarak bilinen nekropol alanına ait olduğunu tespit etti.
Bakanlık tarafından yürütülen arşiv araştırmaları sonucu, kolyenin 1970'lerde Bintepeler bölgesinde yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu alandan yasa dışı kazılarla çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu aracılığıyla Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nden bu eserin iadesini istedi. Başvuruyu inceleyen müze yönetimi kolyenin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi.
Topraklarına geri dönüyor
Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen törenle Türk yetkililere teslim edilen kolye yıllar sonra topraklarına dönecek.
New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, kolyenin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, altın ve karnelyan taşlarından yapılmış nar şeklinde boncuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.
Demirel, "Eser, milattan önce 6'ncı veya 5'inci yüzyıla tarihlendirilmekte olup Lidya sanatının karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Günümüze kadar iyi korunmuş olan bu eser, Manisa Müzesi Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Bintepeler nekropol alanından çıkan diğer eserlerle benzerlik göstermektedir. Bu eserin iadesi hem arkeolojik araştırmaların ilerlemesi hem de kültürel mirasımızın korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir." diye konuştu.