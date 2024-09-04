https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/turkiyeden-kacirilan-2-bin-500-yillik-altin-kolye-yuvasina-donuyor-1087619036.html

Türkiye'den kaçırılan 2 bin 500 yıllık altın kolye 'yuvasına' dönüyor

Türkiye'den kaçırılan 2 bin 500 yıllık altın kolye 'yuvasına' dönüyor

Sputnik Türkiye

Manisa'dan 1970'lerde kaçırılan ve 1982'den beri ABD'de bir müzede sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye Türkiye'ye iade edildi. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T09:47+0300

2024-09-04T09:47+0300

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Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, titizlikle yürütülen uzun çalışmalar sonucu, 1982'de Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonuna aldığı altın kolyenin Manisa'nın Bintepeler olarak bilinen nekropol alanına ait olduğunu tespit etti. Bakanlık tarafından yürütülen arşiv araştırmaları sonucu, kolyenin 1970'lerde Bintepeler bölgesinde yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu alandan yasa dışı kazılarla çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı anlaşıldı. Bu gelişme üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı geçen yıl Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu aracılığıyla Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nden bu eserin iadesini istedi. Başvuruyu inceleyen müze yönetimi kolyenin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi. Topraklarına geri dönüyorTürkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen törenle Türk yetkililere teslim edilen kolye yıllar sonra topraklarına dönecek. New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, kolyenin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, altın ve karnelyan taşlarından yapılmış nar şeklinde boncuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/kultur-ve-turizm-bakanligi-bu-yil-toplam-19-eserin-daha-iadesini-sagladik-1086085294.html

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kültür ve turizm bakanlığı, abd, boston, boston başkonsolosluğu, lidyalılar, tarihi eser, tarihi eser operasyonu