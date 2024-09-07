https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/cin-radari-atmosferdeki-plazma-balonlarini-binlerce-kilometre-oteden-tespit-etti-1087783581.html

Çin radarı, atmosferdeki plazma balonlarını binlerce kilometre öteden tespit etti

Çin radarı, atmosferdeki plazma balonlarını binlerce kilometre öteden tespit etti

Sputnik Türkiye

Çin'in Haynan Adası'nda kurduğu Uzun Erimli Alçak İrtifa İyonosfer Radarı'nın (LARID), atmosferdeki plazma balonlarını 9 bin 600 kilometreye kadar mesafeden... 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T22:15+0300

2024-09-07T22:15+0300

2024-09-07T22:19+0300

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casus uçakları

kuzey afrika

pasifik

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Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü'nün paylaştığı sonuçlara göre, geçen yıl faaliyete geçen radar, Kuzey Afrika'dan Pasifik'teki Midway Adaları'na dek uzanan mesafede plazma balonlarını kayda aldı.Bu, elektromanyetik dalga yayan ve yansımalarını kaydeden, dünyanın yuvarlaklığı sebebiyle kısa erime sahip ufuk doğrultusu radarları açısından önemli bir gelişme oldu.İyonosferde elektrik yüklü parçacıkların aniden ortadan kaybolması sonucu oluşan anomali olan plazma balonlarının GPS sinyallerini ve uydu iletişimini kesintiye uğrattığından tespit edilmelerinin büyük önem taşıdığı aktarıldı.Çin, LARID sayesinde plazma balonlarını uzaktan tespit ve takip edebilen ilk ülke olurken; Çinli bilim insanlarının, benzer 3-4 radar daha ekleyerek tüm yerküreyi erimine alan süper radar ağı kurmayı planladığı aktarıldı.'Yeni nesil casus uçakları tespit edebilir'Uzmanlar, LARID'in ufuk doğrultusu radarı olarak harp teknolojisine önemli katkı sağlayabileceği değerlendirmesini yaptı.Çin donanmasının, bazı gemilerde halihazırda benzer teknolojiye sahip ufuk doğrultusu radarlarını kullandığını belirtilirken bu tip radarların birkaç metreye ulaşabilen elektromanyetik dalga boylarının, casus uçaklardaki radardan kaçmak üzere yapılan kaplamalar tarafından emilmeden geri yansıttığı ifade edildi. Bu teknolojilerin bilhassa ABD'nin casus özellikli F-22 savaş uçaklarını tespit edebildiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bati-basini-ukrayna-ordusu-ihalarda-nazi-teknolojisi-kullanmaya-basladi-1087783455.html

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çin, radar, atmosfer, plazma, f-22, abd, casus uçakları, kuzey afrika, pasifik