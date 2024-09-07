https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/cin-radari-atmosferdeki-plazma-balonlarini-binlerce-kilometre-oteden-tespit-etti-1087783581.html
Çin radarı, atmosferdeki plazma balonlarını binlerce kilometre öteden tespit etti
Çin radarı, atmosferdeki plazma balonlarını binlerce kilometre öteden tespit etti
Sputnik Türkiye
Çin'in Haynan Adası'nda kurduğu Uzun Erimli Alçak İrtifa İyonosfer Radarı'nın (LARID), atmosferdeki plazma balonlarını 9 bin 600 kilometreye kadar mesafeden... 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T22:15+0300
2024-09-07T22:15+0300
2024-09-07T22:19+0300
dünya
çin
radar
atmosfer
plazma
f-22
abd
casus uçakları
kuzey afrika
pasifik
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Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü'nün paylaştığı sonuçlara göre, geçen yıl faaliyete geçen radar, Kuzey Afrika'dan Pasifik'teki Midway Adaları'na dek uzanan mesafede plazma balonlarını kayda aldı.Bu, elektromanyetik dalga yayan ve yansımalarını kaydeden, dünyanın yuvarlaklığı sebebiyle kısa erime sahip ufuk doğrultusu radarları açısından önemli bir gelişme oldu.İyonosferde elektrik yüklü parçacıkların aniden ortadan kaybolması sonucu oluşan anomali olan plazma balonlarının GPS sinyallerini ve uydu iletişimini kesintiye uğrattığından tespit edilmelerinin büyük önem taşıdığı aktarıldı.Çin, LARID sayesinde plazma balonlarını uzaktan tespit ve takip edebilen ilk ülke olurken; Çinli bilim insanlarının, benzer 3-4 radar daha ekleyerek tüm yerküreyi erimine alan süper radar ağı kurmayı planladığı aktarıldı.'Yeni nesil casus uçakları tespit edebilir'Uzmanlar, LARID'in ufuk doğrultusu radarı olarak harp teknolojisine önemli katkı sağlayabileceği değerlendirmesini yaptı.Çin donanmasının, bazı gemilerde halihazırda benzer teknolojiye sahip ufuk doğrultusu radarlarını kullandığını belirtilirken bu tip radarların birkaç metreye ulaşabilen elektromanyetik dalga boylarının, casus uçaklardaki radardan kaçmak üzere yapılan kaplamalar tarafından emilmeden geri yansıttığı ifade edildi. Bu teknolojilerin bilhassa ABD'nin casus özellikli F-22 savaş uçaklarını tespit edebildiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bati-basini-ukrayna-ordusu-ihalarda-nazi-teknolojisi-kullanmaya-basladi-1087783455.html
çin
kuzey afrika
pasifik
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çin, radar, atmosfer, plazma, f-22, abd, casus uçakları, kuzey afrika, pasifik
çin, radar, atmosfer, plazma, f-22, abd, casus uçakları, kuzey afrika, pasifik
Çin radarı, atmosferdeki plazma balonlarını binlerce kilometre öteden tespit etti
22:15 07.09.2024 (güncellendi: 22:19 07.09.2024)
Çin'in Haynan Adası'nda kurduğu Uzun Erimli Alçak İrtifa İyonosfer Radarı'nın (LARID), atmosferdeki plazma balonlarını 9 bin 600 kilometreye kadar mesafeden tespit ettiği bildirildi.
Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Jeoloji ve Jeofizik Enstitüsü'nün paylaştığı sonuçlara göre, geçen yıl faaliyete geçen radar, Kuzey Afrika'dan Pasifik'teki Midway Adaları'na dek uzanan mesafede plazma balonlarını kayda aldı.
Bu, elektromanyetik dalga yayan ve yansımalarını kaydeden, dünyanın yuvarlaklığı sebebiyle kısa erime sahip ufuk doğrultusu radarları açısından önemli bir gelişme oldu.
İyonosferde elektrik yüklü parçacıkların aniden ortadan kaybolması sonucu oluşan anomali olan plazma balonlarının GPS sinyallerini ve uydu iletişimini kesintiye uğrattığından tespit edilmelerinin büyük önem taşıdığı aktarıldı.
Çin, LARID sayesinde plazma balonlarını uzaktan tespit ve takip edebilen ilk ülke olurken; Çinli bilim insanlarının, benzer 3-4 radar daha ekleyerek tüm yerküreyi erimine alan süper radar ağı kurmayı planladığı aktarıldı.
'Yeni nesil casus uçakları tespit edebilir'
Uzmanlar, LARID'in ufuk doğrultusu radarı olarak harp teknolojisine önemli katkı sağlayabileceği değerlendirmesini yaptı.
Çin donanmasının, bazı gemilerde halihazırda benzer teknolojiye sahip ufuk doğrultusu radarlarını kullandığını belirtilirken bu tip radarların birkaç metreye ulaşabilen elektromanyetik dalga boylarının, casus uçaklardaki radardan kaçmak üzere yapılan kaplamalar tarafından emilmeden geri yansıttığı ifade edildi.
Bu teknolojilerin bilhassa ABD'nin casus özellikli F-22 savaş uçaklarını tespit edebildiği aktarıldı.